Cell7 frumsýnir nýtt lag

Tónlistarkonan Ragna Kjartansdóttir, betur þekkt sem Cell7 getur út nýtt lag og myndband í dag og frumsýnir það á Vísi.



Lagið heitir Built To Last og er það af plötunni Is Anybody Listening sem kom út í lok mars.



Með Cell7 í laginu er söngkonan Elísabet Eyþórsdóttir og Helgi, Fonetik Symbol, pródúserar lagið.



Ugla Hauksdóttir leikstýrði myndbandinu, Markus Englmair var tökumaður og Brynja Pétursdóttir er danshöfundur.



Hér að neðan má sjá myndbandið við lagið.