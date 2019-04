Costa fékk átta leikja bann

Diego Costa, framherji Atletico Madrid, hefur verið dæmdur í átta leikja bann á Spáni eftir rauða spjaldið sem hann fékk í stórleiknum gegn Barcelona um síðustu helgi.



Framherjinn var sendur í sturtu fljótlega í fyrri hálfleik. Eftir að hafa ekki fengið aukaspyrnu lét hann ógeðsleg ummæli falla um dómara leiksins sem var fljótur að senda hann í sturtu.







Atletico Madrid striker Diego Costa has been banned for EIGHT games after being found guilty of abusing a referee.



Full story https://t.co/vH0mzjZJK5 pic.twitter.com/0BiInjlFyu