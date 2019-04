Skytturnar með gott veganesti til Suður-Ítalíu

Arsenal er í fínum málum fyrir síðari leikinn gegn Napoli í átta liða úrslitum Evrópudeildarinnar en Lundúnarliðið vann 2-0 sigur á heimavelli í kvöld.



Það voru ekki liðnar nema fimmtán mínútur er Aaron Ramsey kom Arsenal yfir með frábæru marki. Frábært liðsmark þar sem þeir spiluðu vörn Napoli sundur og saman.



Tíu mínútum síðar var staðan orðinn 2-0. Allan missti boltann skelfilega á miðsvæðinu, Arsenal brunaði í skyndisókn og þrumuskot Lucas Torreira fór af Kalidou Koulibaly og í netið.





8 - Since the start of last season, Aaron Ramsey has been directly involved in eight goals in the Europa League (6 goals, 2 assists), more than any other Arsenal player. Swansong. #ARSNAP #UEL pic.twitter.com/EuiZkpnUQi