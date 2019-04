Öskubuskuævintýri Ajax heldur áfram

Ævintýri Ajax heldur áfram í Meistardeild Evrópu en þeir gerðu sér lítið fyrir og slógu út Juventus með 2-1 sigri í síðari leik liðanna í kvöld. Samanlangt 3-2.



Fyrsta markið kom strax á 28. mínútu en það mark kom ekki úr óvæntri átt. Cristiano Ronaldo stangaði þá boltann í netið eftir hornspyrnu Miralem Pjanic og Juventus komið yfir.



Það liðu ekki nema fimm mínútu þangað til Ajax var búið að jafna metin. Boltinn féll fyrir Donny van de Beek eftir misheppnað skot og Beek kláraði færið einstaklega vel.





3 - @AFCAjax are the first team in history to reach the semi-finals of the Champions League after surviving three qualifying rounds. Journey. pic.twitter.com/LXx2DBCMOC

Ajax have qualified for the Champions League semi-finals for the first time since the 1996/97 season.



Tonight’s captain and match-winner, Matthijs de Ligt, wasn’t even born then. pic.twitter.com/iQ5kGnVgXH