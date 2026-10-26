Lögregla kölluð til vegna drengjana í Goðafossi Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 26. október 2026 18:00 Til allrar hamingju virðast þeir koma óskaddaðir út úr þessu. Vísir Kallað var til lögreglu vegna drengjanna tveggja sem stukku í hylinn við Goðafoss í lok síðasta mánaðar. Myndband af athæfinu vakti mikla athygli vegna umfjöllunar í gær. Greint var frá því í gær að myndband af tveimur bandarískum strákum stökkva ofan í Skjálfandafljót af kletti við Goðafoss hefði verið birt á samfélagsmiðlum. Strákarnir voru klæddir í hversdagsleg föt og vöktu mikla athygli viðstaddra ferðamanna enda er fljótið kalt og straumhart. Myndbandið var birt fyrir skömmu en í texta við það kemur fram að þeir hefðu stokkið út í 20. september. Í myndbandinu sjást strákarnir einnig synda um hylinn og annan þeirra eiga í vandræðum með að komast að bakkanum hinum megin vegna þungs straums. Lögreglan á Norðurlandi eystra staðfesti í samtali við Ríkisútvarpið að Neyðarlínunni hefði borist símtal vegna tveggja manna í Skjálfandafljóti við Goðafoss sama dag. Tilkynnt hafi verið um tvo menn sem hafnað höfðu ofan í, annar væri kominn upp úr, en hinn ætti enn við strauminn. Stuttu síðar hafi svo verið hringt aftur og látið vita að ekki væri þörf á aðstoð þar sem báðir mennirnir væru komnir á bakkann. Þingeyjarsveit Lögreglumál Öryggi á ferðamannastöðum Mest lesið Áfall fyrir Donald Trump og Vladimír Pútín Erlent Áhrifavaldar sektaðir fyrir að auglýsa veðmál Erlent Ætla að rífa umdeilda kaffiskúrinn við Leifsstöð Innlent Hafi ekki fundað formlega án Harðar heldur snætt hádegismat Innlent Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku Innlent „Vonandi verða þau ekki börnin sem hía á ráðherrann“ Innlent Segir Viðreisn í krísu og útilokar ekki að hætta stuðningi Innlent Hefja leit að Lúðvík í fyrramálið Innlent Óvæntur sigur Lula en Bolsonaro vill ógilda úrslitin Erlent Deila um sóttkví fer alla leið Innlent Fleiri fréttir „Við eigum bara að þegja og sætta okkur við þetta“ Lögregla kölluð til vegna drengjana í Goðafossi Runólfur verður áfram forstjóri Ætla að rífa umdeilda kaffiskúrinn við Leifsstöð Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku Deila um sóttkví fer alla leið „Við getum ekki öll búið í Reykjavík“ Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku og svarar gagnrýni Jóns Gnarr Hefja leit að Lúðvík í fyrramálið Enn enginn grunaður um innbrotið Mismunuðu kvenkyns sérfræðilækni Landspítalans Hafi ekki fundað formlega án Harðar heldur snætt hádegismat „Vonandi verða þau ekki börnin sem hía á ráðherrann“ Djúp lægð úr suðri fer að hafa áhrif í kvöld Umferð gæti tafist á Arnarnesvegi Tóku á móti barni í sjúkrabíl Handtekinn fyrir ólöglega dvöl í landinu Segir Viðreisn í krísu og útilokar ekki að hætta stuðningi Stjórnarskráin trompi alltaf bókun 35 Engin trygging fyrir því að peningarnir nýtist í innviði „Jón Gnarr er ein mesta prímadonna Íslandssögunnar“ Skoðar að hækka framlag til Loftbrúarinnar Upplifa endurtekið áfall vegna dómsins „Fylgir því mikil skömm að eiga foreldri í fangelsi“ Vonast eftir betri vetri en þeim síðasta: „Við eigum það bara skilið“ Ekki boðaður á stjórnarfundi: „Þetta hefur aldrei gerst áður í sögu Landsvirkjunar“ Umdeildur sýknudómur þegar haft alvarlegar afleiðingar Skiljanlega skiptar skoðanir á stærstu kerfisbreytingu í áratug Fluttur á bráðamóttöku eftir líkamsárás í Skeifunni Hörður Arnarson og náttúru- og innviðagjald á Sprengisandi Sjá meira