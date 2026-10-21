Sænskur glæpaforingi ákærður fyrir þrjú morð Kjartan Kjartansson skrifar 21. október 2026 10:21 Galiyev er talinn hafa skipað fyrir um sprengjutilræði í Fullerö norður af Uppsölum í september 2023. Kona á þrítugsaldri lést en meðlimur Foxtrot-glæpahópsins var sagður búa í húsinu. Vísir/EPA Saksóknarar í Svíþjóð hafa ákært foringja glæpasamtaka fyrir fjölda ofbeldisverka, þar á meðal þrjú morð. Samtökin hafa eldað grátt silfur með Foxtrot, öðrum alræmdum glæpasamtökum, undanfarin ár. Ildar „Örvar“ (e. Scar) Galiyev er meðal annars sagður bera ábyrgð á sprengjutilræði í Uppsölum sem varð 24 ára gamalli konu að bana, morði á átján ára gömlum pilti í Mälarhöjden í Stokkhólmi og öðru sprengutilræði í raðhúsi í Hässelby. Öll tilræðin áttu sér stað árið 2023. Galiyev er 26 ára gamall og leiðtogi Dalen-samtakanna. Hann neitar allri sök. Alls er Galiyev grunaður um aðild að rúmlega tuttugu alvarlegum glæpum, að sögn sænska ríkisútvarpsins. Hann var framseldur frá Grikklandi til Svíþjóðar í fyrra. Saksóknarar telja að ofbeldisverkin tengist átökunum Dalen og Foxtrot. Hann er þó ekki talinn hafa framið flest ódæðanna sjálfur heldur skipað fyrir um þau. Í sumum tilfellum hafi ungmenni verið fengin til þess að vinna skítverkin fyrir samtökin. Mögulegt er talið að málin gegn Galiyev verði rekin sameinlega fyrir dómi. Sænska ríkisútvarpið segir það afar óvenjulegt þegar um sé að ræða slíkan fjölda alvarlegra afbrota. Svíþjóð Erlend sakamál Mest lesið Herlið á leiðinni og Íslendingar hafi varann á Erlent Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Innlent „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Innlent Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Innlent Skafið og saltað Veður „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Innlent Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Innlent Hvalfjarðargöng opin á nýjan leik Innlent Þingkonan missti báða fætur eftir árásina Erlent Musk setti Úkraínumönnum takmörk á tengingar við Starlink Innlent Fleiri fréttir Sænskur glæpaforingi ákærður fyrir þrjú morð Vill losna við blaðamenn og fá sundlaug í staðinn Þingkonan missti báða fætur eftir árásina Herlið á leiðinni og Íslendingar hafi varann á Þungmálmar í drykkjarvatni á Svalbarða vegna þiðnunar Meintir njósnarar handteknir í Danmörku Selenskí og bandamenn hitta fulltrúa Trump í Osló Heita því að refsa Norður-Kóreu fyrir ögranir Braut ekki af sér þegar hann skaut barn til bana Verðlag og óvissa leiða til óeirða í Evrópu Þróa þjónustustöð fyrir tunglið Íbúar Alberta höfnuðu áætlunum um sjálfstæði Orðrómar valda ugg og ótta í Mílanó: „Það eru allir frekar hræddir“ Christiane Amanpour mun kveðja CNN Fara fram á útgöngubann í nokkrum frönskum borgum Sakaðir um að svelta 190 börn til dauða Hótar að auka viðbúnað á landamærunum Miðflokkurinn fær umboðið Borgir geti sett á útivistarbann: „Nemandi hefur misst höndina“ Prestur lést þegar róðukross féll á hann Senda far til að kanna uppruna Fóbosar Ók viljandi á ástralska þingkonu Vill funda með Trump og Xi um örlög Úkraínu Neyðarlending eftir sprengjuhótun Neitaði að samþykkja afsögn vegna mótmælanna Hvetur til stillingar og boðar aðgerðir Selenskí vilji ekki binda enda á stríðið Fjórir hermenn létust í eldsvoða Ræstingakona læstist óvart í fangaklefa í þrjá daga Hörð átök lögreglu og mótmælenda í París Sjá meira