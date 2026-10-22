Létu sprengjum rigna yfir Kænugarð Samúel Karl Ólason skrifar 22. október 2026 11:08 Maður virðir fyrir sér stæðarinnar holu í íbúðarhverfi Kænugarðs eftir árásir næturinnar. AP/Efrem Lukatsky Rússar skutu mörgum skotflaugum og flugu fjölda sjálfsprengidróna að Kænugarði og öðrum borgum Úkraínu í gærkvöldi og í nótt. Að minnsta kosti 21 skotflaug lenti í höfuðborginni í þremur mismunandi bylgjum en samkvæmt Úkraínumönnum bar allavega ein þeirra klasasprengjur, sem hannaðar eru til að dreifa tugum smærri sprengja yfir stórt svæði. Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, segir að eldflaugarnar hafi lent í nokkrum hverfum Kænugarðs og valdið þar skaða á íbúðarhúsnæði, orkuinnviðum og samgönguinnviðum. Árásir næturinnar hafi einnig náð til ellefu annarra héraða í Úkraínu. Heimildarmaður Kyiv Independent segir að árásirnar hafi að miklu leyti beinst að orkuinnviðum borgarinnar og þá sérstaklega að spennustöðvum. Rússar hafa gert umfangsmiklar árásir á orkuver Úkraínu, dreifikerfi og aðra innviði eins og hitaveitur. Forsetinn segir að að minnsta kosti tveir séu látnir eftir nóttina og 34 særðir. Þar á meðal eru fimm börn. Three waves of ballistic missiles have been launched at Kyiv by Russian “humanitarians” since yesterday evening. They used 21 missiles. Unfortunately, numerous sites across the city have been hit and damaged: ordinary residential buildings, energy facilities, infrastructure at one of the railway stations and the metro, shopping malls, and businesses. Even a monastery is among the damaged sites. Our emergency services are working at all the affected locations. Twelve of our regions came under Russian attack overnight. In Kyiv and across the regions, 34 people were injured, including five children. As of now, two people have been confirmed killed. My condolences to their families and loved ones. Almost immediately after another round of talks, Russia launched a pointed attack. This means there has been no real change in its attitude toward everything that is happening. It is important to keep trying to find the right solutions to end this war. But when Russia responds to negotiations with ballistic missiles, real pressure on Russia is needed to bring about different steps – steps toward ending the killing. Stronger air defenses and the rapid delivery of missiles, the ability to destroy ballistic missile launchers, sanctions over the war – all of this must be in place. I am grateful to everyone who sees the situation for what it is and acknowledges the reality. The aggressor deserves to be treated accordingly. Ukraine deserves support. People's lives deserve protection. Thank you to everyone who stands with Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2026 Árásirnar hófust nokkrum klukkustundum eftir að ráðgjafi Vladimírs Pútín sagði blaðamönnum að forsetinn hefði samþykkt að hefja aftur þríhliða viðræður og eftir að Steve Witkoff, sérstakur erindreki Donalds Trump kallaði Pútín „mannvin“. Sjá einnig: „Nei, Pútín er harðsvíraður morðingi“ Flugher Úkraínu segir Rússa hafa notast við ýmsar tegundir eldflauga við árásirnar og um 210 sjálfsprengidróna. Úkraínumenn segjast hafa skotið niður 181 dróna en ekkert er tekið fram um hvort eldflaugar hafi verið skotnar niður. Úkraínumenn hafa að undanförnu glímt við skort á flugskeytum í loftvarnarkerfi og þá sérstaklega í Patriot-kerfin sem eru svo gott sem einu varnir Úkraínumanna gegn rússneskum skotflaugum. Selenskí hefur sagt að Bandaríkjamenn hafi neitað að senda til Úkraínu flugskeyti sem bakhjarlar Úkraínu hafa fjármagnað gegnum svokallað PURL-verkefni NATO. Ráðgjafi Selenskís segir að ein skotflaugin sem skotið var að Kænugarði hafi borið klasasprengjuodd. Hann sé hannaður til að dreifa smærri sprengjum yfir um 400x400 metra svæði. Serhii Beskrestnov, umræddur ráðgjafi, segir að enginn hernaðarlegur tilgangur sé með því að varpa svona sprengjum á elsta hluta Kænugarðs, annar en að valda sem mestu tjóni og skaða sem flesta óbreytta borgara. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Hernaður Tengdar fréttir Björguðu særðum hermanni með dróna Úkraínskir hermenn notuðu á dögunum stóran dróna til að bjarga særðum hermanni af víglínunni. Maðurinn hafði varið nærri því fimm hundruð dögum á víglínunni en hann tilheyrir 30. stórfylki Úkraínuhers. 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