Þungmálmar í drykkjarvatni á Svalbarða vegna þiðnunar Kjartan Kjartansson skrifar 20. október 2026 21:02 Frá Longyearbyen á Svalbarða þar sem á þriðja þúsund manns búa. Vísir/EPA Þiðnun sífrera vegna hnattrænnar hlýnunar er talin orsök þungmálma í drykkjarvatni á Svalbarða. Íbúum þar hefur verið ráðlagt að drekka ekki kranavatn vegna mengunarinnar. Fyrst var íbúum í Longyearbyen á Svalbarða ráðið frá því að drekka vatn úr krana í september í fyrra þegar styrkur mangans í því mældist tuttugu og fimmfalt hærri en lýðheilsuviðmið. Á endanum dró úr manganmenguninni en fyrr á þessu ári greindist súlfat og nikkel í vatninu. Viðvörunin er því enn í gild, að því er segir í frétt The Guardian. Kranavatnið í bænum kemur úr Isdammen, stöðuvatni í grenndinni. Sérfræðingar telja að þungmálmar komist í vatnið úr berggrunni vegna þiðnunar sífrera. Berggrunnurinn er úr leirsteini sem inniheldur járnkís, sem gengur stundum undir nafninu glópagull. Þegar steinefnið kemst í snertingu við vatn og súrefni myndast sýra sem leysir þungmálma út í stöðuvatnið. Hnattræn hlýnun er mun hraðari á norðurslóðum en annars staðar á jörðinni. Þannig hefur meðalhiti að hausti hækkað um allt að fjórar gráður á áratug á Svalbarða. Brugðist hefur verið við ástandinu með því að koma upp vatnsgeymi með hreinsuðu vatni sem er ókeypis fyrir íbúa. Bæjarstjórinn segir að mögulega þurfi að finnum bænum nýtt vatnsból. Einnig kemur til greina að setja upp ný hreinsunarkerfi fyrir vatnið úr Isdammen og að hafa afsöltunarbúnað til þess að vinna drykkjarvatn úr sjó til vara. Noregur Norðurslóðir Loftslagsmál Vatn Tengdar fréttir Rússar gómaðir með leynilega sæstrengjaklippu Norðmenn, Bretar og Bandaríkjamenn stöðvuðu Rússa við æfingar á nýju leynivopni sem hannað er til að skera á sæstrengi nærri Svalbarða í vor. Vopn þetta er borið af kafbátum og á að geta skorið á sæstrengi á gífurlegu dýpi, án þess að skilja eftir ummerki um hver hefði verið þar að verki. 10. september 2026 23:16 Kyrrsetja grunsamlegt rússneskt skip á Svalbarða Rússnesk stjórnvöld saka Norðmenn um „sjóræningjastarfsemi“ eftir að rússneskt skip var kyrrsett á Svalbarða. Skipið var kyrrsett að kröfu úkraínsks orkufyrirtækis sem á inni skaðabætur hjá stjórnvöldum í Kreml. 3. september 2026 09:43 Líkur á hlýjum og votum vetrum á norðurslóðum Vetrarhiti á norðurskautinu gæti verið hátt í þremur gráðum yfir meðaltali síðustu þriggja áratuga næstu árin. Einnig eru taldar líkur á að óvenju votviðrasamt verði á norðurslóðum næstu fimm vetur. 28. maí 2026 06:02 Mest lesið Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Innlent Orðrómar valda ugg og ótta í Mílanó: „Það eru allir frekar hræddir“ Erlent „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Innlent „Það er sitthvað til í því sem hann er að segja“ Innlent Brikk lokað í óákveðinn tíma Innlent Verðlag og óvissa leiða til óeirða í Evrópu Erlent Vilja 125 milljónir til að halda flugeldasölunni gangandi Innlent Geðrofslyf leysa hefðbundin svefnlyf af hólmi Innlent Hnuplaði úr verslunum fyrir á fjórðu milljón króna Innlent Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Innlent Fleiri fréttir Þungmálmar í drykkjarvatni á Svalbarða vegna þiðnunar Meintir njósnarar handteknir í Danmörku Selenskí og bandamenn hitta fulltrúa Trump í Osló Heita því að refsa Norður-Kóreu fyrir ögranir Braut ekki af sér þegar hann skaut barn til bana Verðlag og óvissa leiða til óeirða í Evrópu Þróa þjónustustöð fyrir tunglið Íbúar Alberta höfnuðu áætlunum um sjálfstæði Orðrómar valda ugg og ótta í Mílanó: „Það eru allir frekar hræddir“ Christiane Amanpour mun kveðja CNN Fara fram á útgöngubann í nokkrum frönskum borgum Sakaðir um að svelta 190 börn til dauða Hótar að auka viðbúnað á landamærunum Miðflokkurinn fær umboðið Borgir geti sett á útivistarbann: „Nemandi hefur misst höndina“ Prestur lést þegar róðukross féll á hann Senda far til að kanna uppruna Fóbosar Ók viljandi á ástralska þingkonu Vill funda með Trump og Xi um örlög Úkraínu Neyðarlending eftir sprengjuhótun Neitaði að samþykkja afsögn vegna mótmælanna Hvetur til stillingar og boðar aðgerðir Selenskí vilji ekki binda enda á stríðið Fjórir hermenn létust í eldsvoða Ræstingakona læstist óvart í fangaklefa í þrjá daga Hörð átök lögreglu og mótmælenda í París Barn og fullorðinn létu lífið þegar bíl var ekið inn á knattspyrnuvöll Landtökumenn réðust á evrópska erindreka Lögreglan skarst í leikinn á mótmælum í Kaupmannahöfn Setti málningu í matinn og eitraði fyrir hundruðum barna Sjá meira