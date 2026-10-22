Breytingar í Mjódd til að bregðast við ofbeldi Smári Jökull Jónsson skrifar 22. október 2026 11:48 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir Forstöðumaður netöryggissveitarinnar CERT-IS segir að vikur eða mánuðir gætu liðið þar til óprúttinn aðili nýtir sér öryggisgalla í PHP-forritunarmálinu sem opinberaðist í gær. Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar en hundruð íslenskra vefsíðna voru útsettar fyrir gallanum og lágu margir vefir niðri á tímabili í gær. Forstöðumaður CERT-IS segir að erlendis hafi þegar komið upp dæmi þar sem öryggisgallinn hafi verið misnotaður. Gera á breytingar á farþegasal og strætóstöðinni sjálfri í Mjódd til að bregðast við ofbeldi á svæðinu. Rætt verður við formann umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur í fréttatímanum. Yfirvöld í Frakklandi hafa bannað fyrirhuguð mótmæli í nokkrum borgum í dag og þá boðaði Emanuel Macron forseti ráðherra og leyniþjónustu á fund í morgun til að fá skýringar á því hvað hafi farið úrskeiðis þegar mótmæli fóru úr böndunum um síðustu helgi. Stjórnmálafræðingur segir að persónulegar erjur innan Viðreisnar séu að komast á yfirborðið og ljóst sé að niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar hafi verið mun meira áfall fyrir flokkinn en forsvarsmenn vilja viðurkenna. Í viðtali í Sætinu boðaði Logi Einarsson ráðherra að gerð nýs þjónustusamnings við RÚV yrði flýtt. Hann segir að breytingar sem hann boði í nýju frumvarpi fari ekki óbreyttar í gegnum þingið. Í íþróttum verður rætt við þjálfara Íslandsmeistara Grindavíkur í körfubolta sem farið hafa illa af stað í Bónus-deildinni. Þá verður fjallað um brottrekstur íslensks þjálfara sem tilkynnt var um í morgun sem og framtíð Michael Carrick sem knattspyrnustjóra Manchester United. Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Glaumgosinn sem tók við málaliðaveldi föður síns Erlent Segja upp 34 áskriftum og opna stæðin almenningi Innlent Íbúum ráðlagt að sjóða neysluvatn Innlent Ætlar að stíga hraðar inn og setja RÚV fyrr skorður Innlent Kapphlaupið hafið og hann hafi áhyggjur af öryggi þeirra minni Innlent „Hvernig sérðu að þú sért virkilega að fá já?“ Innlent Seðlabankinn lagði Þorstein Má Innlent „Þetta er ákall“ Innlent „Þetta er algjörlega óviðunandi“ Innlent Ótti við rasistastimpil megi ekki stöðva alla umræðu Innlent Fleiri fréttir Taka strætóstöðina í Mjódd í gegn eftir ofbeldisatvik Breytingar í Mjódd til að bregðast við ofbeldi Þarf að leita annað eftir að hafa ekki fengið fangaklefa Segja upp 34 áskriftum og opna stæðin almenningi Vantar sex milljónir til að halda Edduna Guðmundur Ingi lét fjarlægja blett af fætinum Kveður Víetnam og heldur áfram til Kína Seðlabankinn lagði Þorstein Má Fólk upplifi óttastjórnun hjá Reykjavíkurborg Geta nú lokað Reykjanesbrautinni með fjarstýringu Ótti við rasistastimpil megi ekki stöðva alla umræðu Ætlar að stíga hraðar inn og setja RÚV fyrr skorður Ungmenni gripin við innbrot „Þetta er ákall“ Íbúum ráðlagt að sjóða neysluvatn Kapphlaupið hafið og hann hafi áhyggjur af öryggi þeirra minni Vildi meina að útbrotin væru eftir varafyllingar „Hvernig sérðu að þú sért virkilega að fá já?“ „Þetta er okkar gjöf til ríkisstjórnarinnar“ „Þetta er algjörlega óviðunandi“ Valgerður fer aftur frá SÁÁ Hefja snjóframleiðslu á næstu dögum Loka vefsíðum tímabundið í varúðarskyni Fá mál á þingi: „Fórnarlömb velgengni“ fá kaldar kveðjur frá Diljá Skorar á landlækni að leiðrétta rangfærslur Alvarlegur veikleiki hjá fjölda vefsíðna Sláandi hversu margir telji ofbeldi hluta af kynlífi Jón Gnarr lætur af varaformennsku og tveimur varasætum Myndasyrpa: Nýr skáli fluttur í Þórsmörk Klæmdist óvart við fjórtán ára og var sýknaður Sjá meira