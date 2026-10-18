Crawford minnist sonarins

Ofurfyrirsætan og leikkonan Cindy Crawford segir einlægni og góðvild hafa einkennt fas sonar síns Presley Gerber sem lést aðeins 27 ára gamall. Fjölskyldan minnist Gerber í Instagram færslu.
„Hjörtu okkar eru í molum eftir að hafa misst okkar ástkæra son og bróður. Við erum svo þakklát fyrir að hafa haft Presley í lífi okkar í 27 ár. Hann er ljúf og falleg sál sem elskaði og er elskuð, nú og að eilífu. Við erum svo stolt af því hvernig hann kom fram, af góðvild og einlægni,“ skrifar Crawford á Instagram og með fylgir svarthvít mynd af Gerber.
View this post on Instagram A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford)
A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford)
Faðir Presley er athafnamaðurinn Rande Gerber og systir hans fyrirsætan Kaia Gerber og er fjölskyldan sögð hafa verið afar náin. Hún segist afar þakklát fyrir þann kærleika og stuðning sem fólk hafi veitt sér.
„Við erum þakklát fyrir þann mikla kærleika og stuðning sem við höfum fengið frá svo mörgum sem þekkja og elska fjölskylduna okkar, og jafnvel frá ókunnugu fólki sem finnur til með okkur. Þar til við hittumst á ný, elsku drengurinn okkar,“ skrifar Crawford að auki.
Presley hóf fyrirsætuferil sinn þegar hann var fimmtán ára og fetaði þannig í fótspor móður sinnar. Hann fannst láinn á meðferðarheimili þann 20. september síðastliðinn en hann hafði talað opinskátt um baráttu sína við fíkn. Dánarorsök eru ekki ljós en eru til rannsóknar. Grunur leikur á að hann hafi tekið of stóran skammt eiturlyfja.
Cindi Crawford og fjölskylda kom saman á tískuvikunni í París.
Presley Gerber, fyrirsæta og sonur ofurfyrirsætunnar og leikkonunnar Cindy Crawford, er látinn, 27 ára að aldri. Óvíst er með dánarorsök en hann er sagður hafa verið í meðferð vegna fíknivanda þegar hann lést.