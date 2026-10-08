Vilja auka viðveru NATO í norðri Agnar Már Másson skrifar 8. október 2026 22:11 Anita Anand, utanríkisráðherra Kanada, ásamt Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra Íslands. Utanríkisráðuneytið Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra átti í dag fund með Anitu Anad, utanríkisráðherra Kanada. Ráðherrarnir vilja uppfæra fríverslunarsamning landanna og koma á fót tengslaneti fyrir jarðhita til að greina tækifæri til samstarfs. Þá vilja þær styrkja viðveru NATO á norðurslóðum. Frá þessu er greint í tilkynningu frá bæði íslenskum og kanadískum stjórnvöldum. Anand á fund með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra á morgun og kynnir sér að því loknu aðstæður á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli áður en hún heldur af landi brott. Þorgerður og Anand gáfu í dag út sameiginlega yfirlýsingu á ensku. Þar kemur fram að Ísland og Kanada, sem norðurskautsríki, hafi ríka hagsmuni af því að tryggja öryggi og stöðugleika á norðurslóðum. „Í því samhengi lögðu ráðherrarnir áherslu á stuðning sinn við aukna viðveru NATO [Atlantshafsbandalagsins] á norðurslóðum og á Norður-Atlantshafi,“ segir í yfirlýsingu þeirra. Ráðherrarnir hafi sömuleiðis fagnað eflingu samstarfs Íslands og Kanada í öryggis- og varnarmálum í samræmi við uppfærða viljayfirlýsingu sem undirrituð var fyrr á þessu ári. Samkvæmt yfirlýsingu stjórnarráðsins ræddu ráðherrarnir einnig stuðning við Úkraínumenn, sem hafa varist innrás Rússa í rúmlega fjögur ár, og stöðu mála í Mið-Austurlöndum. Þá vilji ríkin enn fremur uppfæra fríverslunarsamning sín á milli. Enn fremur samþykktu ráðherrarnir að koma á fót jarðhitaneti Kanada og Íslands undir forystu sendiráðanna, sem á að leiða saman einkageirann, samstarfsaðila úr röðum frumbyggja og viðeigandi hagaðila innan stjórnsýslunnar til að greina tækifæri til samstarfs, meðal annars í norðlægum og afskekktum samfélögum. Kanada Utanríkismál NATO Mest lesið Kjaravaktin: Samkomulag í höfn á elleftu stundu Innlent Margrét Löf í sextán ára fangelsi en heldur föðurarfinum Innlent Veitingamaður sektaður um tvö hundruð milljónir Innlent Fjármálaráðherra flautaður niður af sviði Innlent Bein útsending: Forsætisráðherra boðar til blaðamannafundar Innlent Ráðherra lét henda þeim út þegar rætt var um Heiðarfjall Innlent Þetta eru aðgerðirnar sem fara á í Innlent Konan sem var borin út er látin Erlent „Ég fagna því að þessu leikriti sé lokið“ Innlent Ekki rétt sem Halla segir Innlent Fleiri fréttir Máttu tæma lónið „Varpar skugga á skólasamfélagið í heild“ „Ég fagna því að þessu leikriti sé lokið“ Þetta eru aðgerðirnar sem fara á í Ók lyfjaður á gangandi vegfaranda Bein útsending: Forsætisráðherra boðar til blaðamannafundar Dagskrá aflýst í dag og óljóst hvernig ræðukeppnin fer fram Loftslagstilraun hefst í Hvalfirði á næstu dögum Margrét Löf í sextán ára fangelsi en heldur föðurarfinum Veitingamaður sektaður um tvö hundruð milljónir Ekki rétt sem Halla segir Hefja formlegar viðræður um myndun nýs meirihluta Íslensk nóbelsverðlaun og erfið staða framhaldsskólanna Vill fækka borgarfulltrúum um átta Lögreglan leitar upplýsinga um rispaða bíla Fjármálaráðherra flautaður niður af sviði Kristrún reyni að hafa milligöngu í deilunni Ekki eigi að refsa fólki fyrir að hafa stutt á milli barna Nemendur í Reykjavík koma best út úr PISA Kristrún og Þorgerður sækja ekki Hringborð norðurslóða Kjaravaktin: Samkomulag í höfn á elleftu stundu Draumur reiðhjólaviðgerðarmannsins rættist Áreitti tíu ára stúlku ítrekað í fjóra daga Kveikja og slökkva á ljósastaurum vegna bilunar Bein útsending: Fjármálaráðstefna sveitarfélaga 2026 Hafi ekki „fært sig eina litla tommu“ Ráðherra lét henda þeim út þegar rætt var um Heiðarfjall Kjaftshögg, blys og hrákur á VÍ - MR Samþykktu að slíta kjarasamningum Niðurrif hafið á Laugasól Sjá meira