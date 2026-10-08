Ætla að streyma aftöku í beinni Samúel Karl Ólason skrifar 8. október 2026 21:39 Pete Hegseth sagði í dag að gengið yrði úr skugga að fólk myndi geta horft á það þegar Nidal Malik Hasan verður skotinn til bana af aftökusveit í desember. AP Fyrrverandi majór í bandaríska hernum verður tekinn af lífi með aftökusveit í desember. Pete Hegseth varnarmálaráðherra lýsti því yfir í kvöld að aftakan yrði opinber en ráðuneytið ætlar að streyma frá því þegar Nidal Malik Hasan verður skotinn til bana. Þetta verður í fyrsta sinn sem herinn tekur mann af lífi með aftökusveit frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Hasan skaut þrettán óvopnaða hermenn til bana í Fort Hood-herstöðinni í Texas árið 2009. Hann særði 32 til viðbótar. Hasan var sálfræðingur fyrir herinn og gekk hann inn í heilsugæslustöð herstöðvarinnar þar sem fjölmargir hermenn biðu í röð eftir því að fá bólusetningar og læknisskoðun fyrir ferð til Afganistan. Þar kallaði hann „Allahu akbar“ eða „Guð er mikill“ og hóf skothríð á hermennina. Við réttarhöldin gegn honum kom fram að hann hafði undirbúð árásina í nokkrar vikur. Hann hafði meðal annars farið á námskeið þar sem hann lærði að skipta hratt um magasín í skammbyssu sem hann keypti sérstaklega fyrir árásina. Við réttarhöldin gegn honum sagðist hann vilja koma í veg fyrir að hermennirnir sem hann skaut færu til Afganistan og dræpu þar múslima. Hegseth sagði frá því fyrr í vikunni að Donald Trump forseti hefði samþykkt beiðni hans um að Hasan yrði tekinn af lífi með aftökusveit. Aftakan mun fara fram þann 3. desember í Fort Hood. Sjá einnig: Fyrsta aftakan með aftökusveit frá stríðslokum Hegseth var spurður út í aftökuna um borð í flugmóðurskipinu USS Abraham Lincoln, þegar skipið kom til hafnar í San Diego, eftir að hafa tekið þátt í stríðinu gegn Íran. Þá sagði ráðherrann að Hasan yrði skotinn til bana eins og réttlætt væri og fór hann hörðum orðum um Hasan sem öfgamann. „Við munum ganga úr skugga um að fólk muni geta horft á það. Að þetta verði opinbert.“ Hegseth sagði það mikilvægt til að sýna fólki að árásir eins og sú sem Hasan gerði hefðu alvarlegar afleiðingar. Secretary Hegseth was asked about the execution of Nidal Hasan: "No-brainer—execution by firing squad... Of course we're doing it at Fort Hood. We're going to do it at 1 o'clock—which is when he did it. It's going to be soldiers with rifles executing the firing squad."— DOW Rapid Response (@DOWResponse) October 8, 2026 Eftir ummæli Hegseths höfðu fjölmiðlar vestanhafs samband við talsmenn varnarmálaráðuneytisins sem staðfestu að streymt yrði frá aftökunni. Frekari upplýsingar yrðu veittar síðar. Bandaríkin Erlend sakamál Mest lesið Kjaravaktin: Samkomulag í höfn á elleftu stundu Innlent Margrét Löf í sextán ára fangelsi en heldur föðurarfinum Innlent Veitingamaður sektaður um tvö hundruð milljónir Innlent Bein útsending: Forsætisráðherra boðar til blaðamannafundar Innlent Fjármálaráðherra flautaður niður af sviði Innlent Ráðherra lét henda þeim út þegar rætt var um Heiðarfjall Innlent Þetta eru aðgerðirnar sem fara á í Innlent Konan sem var borin út er látin Erlent „Ég fagna því að þessu leikriti sé lokið“ Innlent Ekki rétt sem Halla segir Innlent Fleiri fréttir Vonar að Ísraelar hafni Netanjahú Tveir Lettar handteknir á breskri herstöð í nótt Máttu ekki leita hjá fyrrverandi prinsi vegna Epstein-tengsla Breskur hermaður ákærður fyrir njósnir Hættu við að ræða upplýsingafals undir þrýstingi frá Bandaríkjastjórn Segir í tísku að setja alþjóðasamfélagið ofar eigin þjóð Konan sem var borin út er látin Margaret Hamilton er látin Eritrea skiptir um lið og sendir hermenn inn í Tigray Segist geta gert Biden, Obama og Clinton „mjög slæma hluti“ Fangaði sólarupprás á Mars Fátt um svör frá Rússum um meinta plágu Kona stungin til bana við matvöruverslun í Malmö Bandarískir hermenn í útgöngubanni eftir morð Fjögur börn meðal nítján látinna í árásum á afmælisdegi Pútíns Draga til baka handtökuskipun á hendur leiðtoga katalónskra aðskilnaðarsinna Hlutu Nóbelsverðlaunin fyrir að leysa efnafræðilega ósamhverfu Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í efnafræði? Biskup í fangelsi fyrir brot gegn drengjum Vill fimmtán ára reynslutímabil fyrir ný aðildarríki Endurgreiðir ekki ríkinu fyrir auglýsingarnar umdeildu Komin til meðvitundar eftir misheppnaða aftöku Stýrði leyniþjónustu en nú sakaður um njósnir Til í að fórna borgum þar sem demókratar eru við völd Fær Nóbelinn fyrir að fanga fiseindir í suðurskautsís Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði? Fyrsta aftakan með aftökusveit frá stríðslokum Umdeildur metsöluhöfundur látinn Aðskilnaðarsinnar unnu í Quebec Missti hönd í mótmælunum Sjá meira