Bændasamtök Íslands og Samtök fyrirtækja í landbúnaði standa fyrir málþingi undir yfirskriftinni Landbúnaður í heimi breytinga - öryggi, verðmætasköpun og framtíðartækifæri. Málþingið er í beinni útsendingu á Vísi.
„Á málþinginu verður fjallað um stöðu og hlutverk íslensks landbúnaðar í heimi sem einkennist af aukinni óvissu í alþjóðamálum, breytingum á matvælamörkuðum og vaxandi áherslu á fæðuöryggi og áfallaþol samfélaga,“ segir í tilkynningu.
Meðal umræðuefna málþingsins eru matvælaframleiðsla á Norðurlöndunum, landbúnaður og fæðuöryggi í þjóðaröryggi Íslands og matvælamarkaðir á umbrotatímum.
Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtaka Íslands, setur þingið og flytur Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra ávarp. Málþingið hefst klukkan þrjú og er hægt að fylgjast með því í spilaranum hér fyrir neðan.
„Markmið málþingsins er að efla umræðu um mikilvægi landbúnaðar fyrir fæðuöryggi, verðmætasköpun og samfélagslegt öryggi Íslands á tímum mikilla breytinga.“
Pallborðsumræður