Draumur reiðhjólaviðgerðarmannsins rættist Jakob Bjarnar skrifar 8. október 2026 10:43 James var að gefast upp á rekstrinum, hann hefur gaman af því að vinna en var farinn að upplifa sig sem þræl við að reka Borgarhjól samhliða. Hann fór í viðtal við Vísi og það viðtal las Flosi eins og svo margir aðrir. vísir/Stefán Jón/Arnar Flosi Eiríksson framkvæmdastjóri Örtækni las, hefur fest kaup á reiðhjólaverkstæðinu Borgarhjól sem var við Hverfisgötu. James Fleatcher, fyrrverandi eigandi, fylgdi með í kaupunum. Flosi las, eins og svo margir aðrir, viðtal Vísis við James Fleatcher, sem sagðist vera að gefast upp á rólunum; hann væri að hugsa um að leggja niður hjólaviðgerðarverkstæði sitt Borgarhjól. Þar með væri lokið sögu hjólreiðaviðgerða í miðborg Reykjavíkur. Slituppgefinn á rekstrinum James lýsti því fjálglega að hann væri slituppgefinn á rekstrinum og því að vinna 50 tíma á viku. Aldrei frí. James er 58 ára gamall og sagðist nú horfa í kringum sig eftir einhverju öðru starfi. Einhverju sem þýðir minni vinnu, að hann þurfi ekki að hafa áhyggjur af rekstrinum og geti bara tekið við launaseðlinum sínum. „Einkareksturinn er þungbær þegar maður þarf að vera potturinn og pannan í öllu sjálfur. Og það er ekkert að skána. Ég er á besta stað í bænum en borgaryfirvöld eru með skrítnar hugmyndir,“ sagði James í viðtali við Vísi. Hann sagðist hafa auglýst reksturinn en enginn hafi sýnt honum áhuga og staðan væri svört. Fjöldi manna lýsti yfir hryggð sinni; nú hefði hjólafólk í miðborginni ekki leitað neitt með bilaða hjólhesta sína. Flosi las viðtalið og sá í hendi sinni að þarna var tækifæri. Hann var einmitt maðurinn til að taka að sér það sem James var að gefast upp á, en James hafði lýst því yfir að hann hefði gaman að því að vinna. Flosi til bjargar „Já, ég las þetta viðtal og þótti það einkar athyglisvert.“ Til að gera langa sögu stutta lét Flosi ekki þar við sitja, hann hafði samband við James og samningar tókust. „Örtækni, þar sem ég er framkvæmdatjóri, var að bæta í reksturinn og keypti hjólaverkstæðið Borgarhjól – sem hefur starfað lengi við góðan orðstír á Hverfisgötunni. Við höfum nú flutt starfsemina til okkar í Hátún 10c þar sem við sinnum öllum almennum hjólaviðgerðum,“ segir Flosi. Hann sér fyrir sér uppgang í hjólabransanum því nú hafa rafhjólin bæst við og þar sér hann tækifæri. Flosi segir að samningar hafi gengið vel og hann getur glatt fólk með því að fyrrverandi eigandi fylgir með í kaupunum. „Nú er bara að koma til okkar í Hátúnið með biluð hjólin. Engar tímapantanir og ekkert vesen.“ Hjólreiðar Verslun Samgöngumál Reykjavík Neytendur Mest lesið Ráðherra lét henda þeim út þegar rætt var um Heiðarfjall Innlent Konan sem var borin út er látin Erlent Samþykktu að slíta kjarasamningum Innlent Tugmilljóna gjaldþrot félags fíkniefnasmyglara Innlent Niðurrif hafið á Laugasól Innlent Margaret Hamilton er látin Erlent Segir í tísku að setja „alþjóðasamfélagið“ ofar eigin þjóð Erlent Hafi ekki „fært sig eina litla tommu“ Innlent Kjaftshögg, blys og hrákur á VÍ - MR Innlent Hringdi inn þegar konan reyndist gift öðrum manni Innlent Fleiri fréttir Bað um myndir af kynfærum tíu ára stúlku Kveikja og slökkva á ljósastaurum vegna bilunar Bein útsending: Fjármálaráðstefna sveitarfélaga 2026 Hafi ekki „fært sig eina litla tommu“ Ráðherra lét henda þeim út þegar rætt var um Heiðarfjall Kjaftshögg, blys og hrákur á VÍ - MR Samþykktu að slíta kjarasamningum Niðurrif hafið á Laugasól „Vonbrigði að Icelandair fljúgi ekki lengur til Kulusuk“ Ljósastaurar bilaðir víða í Reykjavík Ræst út vegna logandi rafhlaupahjóls Serbar á Íslandi mótmæla: „Það er ósanngjarnt að taka af fólki réttinn til að kjósa“ Hringdi inn þegar konan reyndist gift öðrum manni Tugmilljóna gjaldþrot félags fíkniefnasmyglara „Við erum að gefa boltann upp“ Þétta samstarfið í útnorðri „Við erum tilbúin að skoða lengingu skólaársins“ Bein útsending: Blaðamannafundur Kristrúnar, Beinis og Jens Frederik SA á leið í árshátíðarferð á meðan klukkan tifar í kjaradeilu Sver af sér ábyrgð á rannsókn um karlmennsku Bílvelta á Vesturlandsvegi Sauð upp úr þegar Ragnar kallaði orð Ásgeirs óábyrg Verða að viðurkenna barn getið með staðgöngumæðrun Segir „gerviþak“ breyta litlu um „ryksugu“ Rúv Viðræður VR við SA á leið inn „blindgötu“ Tímarit eigi hvergi stað og fái enga styrki Segir fjölmiðlanefnd stjórnlausa og sektaóða Geti reynst erfitt að standa við verðlagsloforðin Hvetur flokka til að afla leyfa fyrir tónlist í pólitískum áróðri Rubio hafi staðfest varnarskuldbindingar gagnvart Íslandi Sjá meira