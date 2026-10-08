Innlent

Á­reitti tíu ára stúlku í­trekað í fjóra daga

Árni Sæberg skrifar
Héraðsdómur Reykjaness dæmir í málinu.
Héraðsdómur Reykjaness dæmir í málinu. Vísir/Vilhelm

Karlmaður hefur verið ákærður fyrir kynferðislega áreitni í garð tíu ára stúlku, með því að senda henni ítrekað kynferðislegar myndir af sér og biðja stúlkuna um að senda myndir og myndbönd af líkama og kynfærum sínum.

Í ákæru þess efnis, sem þingfest var bak við luktar dyr í Héraðsdómi Reykjaness í gær, segir að maðurinn hafi áreitt stúlkuna í gegnum samskiptaforritið Snapchat á fjögurra daga tímabili í mars 2023, með því að hafa viðhaft kynferðislegt tal við hana, sent henni ítrekað kynferðislegar myndir og myndbönd og beðið hana um að senda myndir og myndbönd af líkama og kynfærum sínum en stúlkan hafi þá verið tíu ára.

Í ákæru er þess krafist að maðurinn verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar en hann gæti átt yfir höfði sér allt að sex ára fangelsisvist. Þá er þess krafist að hann sæti upptöku farsíma af gerðinni Samsung Galaxy S7.

Þá segir að móðir stúlkunnar krefjist 2,5 milljóna króna í miskabætur fyrir hönd stúlkunnar.

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