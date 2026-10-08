Áreitti tíu ára stúlku ítrekað í fjóra daga Árni Sæberg skrifar 8. október 2026 10:26 Héraðsdómur Reykjaness dæmir í málinu. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið ákærður fyrir kynferðislega áreitni í garð tíu ára stúlku, með því að senda henni ítrekað kynferðislegar myndir af sér og biðja stúlkuna um að senda myndir og myndbönd af líkama og kynfærum sínum. Í ákæru þess efnis, sem þingfest var bak við luktar dyr í Héraðsdómi Reykjaness í gær, segir að maðurinn hafi áreitt stúlkuna í gegnum samskiptaforritið Snapchat á fjögurra daga tímabili í mars 2023, með því að hafa viðhaft kynferðislegt tal við hana, sent henni ítrekað kynferðislegar myndir og myndbönd og beðið hana um að senda myndir og myndbönd af líkama og kynfærum sínum en stúlkan hafi þá verið tíu ára. Í ákæru er þess krafist að maðurinn verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar en hann gæti átt yfir höfði sér allt að sex ára fangelsisvist. Þá er þess krafist að hann sæti upptöku farsíma af gerðinni Samsung Galaxy S7. Þá segir að móðir stúlkunnar krefjist 2,5 milljóna króna í miskabætur fyrir hönd stúlkunnar. Kynferðisofbeldi Ofbeldi gegn börnum Samfélagsmiðlar Mest lesið Ráðherra lét henda þeim út þegar rætt var um Heiðarfjall Innlent Konan sem var borin út er látin Erlent Samþykktu að slíta kjarasamningum Innlent Tugmilljóna gjaldþrot félags fíkniefnasmyglara Innlent Niðurrif hafið á Laugasól Innlent Margaret Hamilton er látin Erlent Segir í tísku að setja „alþjóðasamfélagið“ ofar eigin þjóð Erlent Hafi ekki „fært sig eina litla tommu“ Innlent Kjaftshögg, blys og hrákur á VÍ - MR Innlent Hringdi inn þegar konan reyndist gift öðrum manni Innlent Fleiri fréttir Bað um myndir af kynfærum tíu ára stúlku Kveikja og slökkva á ljósastaurum vegna bilunar Bein útsending: Fjármálaráðstefna sveitarfélaga 2026 Hafi ekki „fært sig eina litla tommu“ Ráðherra lét henda þeim út þegar rætt var um Heiðarfjall Kjaftshögg, blys og hrákur á VÍ - MR Samþykktu að slíta kjarasamningum Niðurrif hafið á Laugasól „Vonbrigði að Icelandair fljúgi ekki lengur til Kulusuk“ Ljósastaurar bilaðir víða í Reykjavík Ræst út vegna logandi rafhlaupahjóls Serbar á Íslandi mótmæla: „Það er ósanngjarnt að taka af fólki réttinn til að kjósa“ Hringdi inn þegar konan reyndist gift öðrum manni Tugmilljóna gjaldþrot félags fíkniefnasmyglara „Við erum að gefa boltann upp“ Þétta samstarfið í útnorðri „Við erum tilbúin að skoða lengingu skólaársins“ Bein útsending: Blaðamannafundur Kristrúnar, Beinis og Jens Frederik SA á leið í árshátíðarferð á meðan klukkan tifar í kjaradeilu Sver af sér ábyrgð á rannsókn um karlmennsku Bílvelta á Vesturlandsvegi Sauð upp úr þegar Ragnar kallaði orð Ásgeirs óábyrg Verða að viðurkenna barn getið með staðgöngumæðrun Segir „gerviþak“ breyta litlu um „ryksugu“ Rúv Viðræður VR við SA á leið inn „blindgötu“ Tímarit eigi hvergi stað og fái enga styrki Segir fjölmiðlanefnd stjórnlausa og sektaóða Geti reynst erfitt að standa við verðlagsloforðin Hvetur flokka til að afla leyfa fyrir tónlist í pólitískum áróðri Rubio hafi staðfest varnarskuldbindingar gagnvart Íslandi Sjá meira