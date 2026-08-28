Stærsta lygin

Það hefur verið sorglegt að sjá hversu miklu hefur verið logið í kosningabaráttunni. Fjársterkir aðilar hafa fjárfest hundruð milljóna í að ljúga að fólki og stjórnmálafólk hefur farið hamförum í að útbreiða lygarnar og fjölmiðlar hafa algerlega brugðist í að leiðrétta þær.
Ein lygi sker sig úr í stærð, ósvífni og umfangi og hefur getið af sér margar minni lygar. Það er lygin um hvað er kosið.
Lygin um að við séum í dag að kjósa um að ganga í Evrópusambandið eða ekki.
Á kjörseðlinum stendur skýrt „Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið?“
Ekki eitt einasta orð um að ganga í ESB enda er ekki kosið um það núna. Það verður kosið um það síðar.
Lygin um að atkvæðagreiðslan í dag sé um að Ísland gangi í ESB hefur í raun eyðilagt uppbyggjandi umræðu í kosningabaráttunni og af stóru lyginni hafa sprottið margar minni eins og sést af þessum dæmum.
Það er lygi að Ísland missi eitthvað af fullveldi sínu ef þú segir já í dag.
Það er lygi að hagur bænda versni ef þú segir já í dag.
Það er lygi að við missum yfirráð yfir sjávarútveginum ef þú segir já í dag.
Það er lygi að við missum forræði yfir orkuauðlindunum ef þú segir já í dag.
Þannig mætti lengi telja.
Látum ekki hagsmunaöfl ljúga að okkur stundinni lengur. Fólk er ekki fífl. Segjum JÁ í dag, sjáum samninginn og tökumst síðan á með sannleikann að vopni.
P.S. Þó við segjum nei við samningnum í seinni atkvæðagreiðslunni þegar kosið verður um aðild að ESB eða ekki verður gott að hafa hagstæðan samning á kantinum ef á þarf að halda í framtíðinni.
Það væri líka frábært ef þjóðin þarf aldrei aftur að rífast um hvað verður í samningi við ESB.
Höfundur er hönnuður.
Sverrir Björnsson skrifar
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