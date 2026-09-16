Getur maður dansað sig út úr depurð? Guðjón Ágústsson skrifar 16. september 2026 18:30 Þegar manni líður illa er salsa líklega ekki það fyrsta sem kemur upp í hugann. Sófinn hefur sterkt aðdráttarafl þegar orkan er lítil, áhuginn enginn og tilhugsunin um að fara út meðal fólks virðist óþarflega stór framkvæmd. Vandamálið er bara að sófinn er ekki alltaf sérstaklega góður sálfræðingur. Ég byrjaði að dansa salsa og ballroom fyrir um þremur árum og varð fljótt heillaður. Ekki bara af dansinum sjálfum, heldur því sem gerðist á meðan og eftir að ég dansaði. Maður getur mætt inn í sal með hugann á fullu en hálftíma síðar er athyglin komin eitthvert allt annað. Í sporin. Taktinn. Tónlistina. Það er merkilega erfitt að velta lífinu endalaust fyrir sér á meðan maður er að reyna að muna hvað fæturnir eiga að gera næst. Kannski var það þess vegna sem sálfræðingurinn í mér fór að verða forvitinn. Er dans bara skemmtilegur — eða getur hann raunverulega haft áhrif á geðheilsuna? Þegar ég fór að skoða rannsóknirnar kom í ljós að það sem ég hafði sjálfur fundið á dansgólfinu var ekki bara tilfinning. Ýmislegt bendir til þess að dans geti haft jákvæð áhrif á líðan og félagsleg tengsl. Þegar maður nennir engu Eitt af því erfiða við þunglyndi og depurð er að þegar okkur líður illa minnkar oft löngunin til að gera einmitt það sem gæti hjálpað. Við hreyfum okkur minna, hittum færra fólk og hættum jafnvel að gera hluti sem áður veittu okkur ánægju. Heimurinn verður smám saman minni og við drögumst enn lengra niður. Þess vegna er aukin virkni mikilvægur þáttur í sálfræðilegri meðferð við þunglyndi. Stundum þarf maður einmitt að gera eitthvað áður en löngunin til þess mætir. Þarna finnst mér dansinn áhugaverður. Í einum danstíma gerist nefnilega furðulega margt í einu. Maður fer út úr húsi, hreyfir sig, hlustar á tónlist, lærir eitthvað nýtt og hittir fólk. Svo mætir maður aftur og eitthvað sem var nær ómögulegt í síðustu viku er allt í einu orðið aðeins auðveldara. Ég mætti. Ég náði þessu. Ég get meira en síðast. Það er góð tilfinning. En hvað segja rannsóknirnar? Í nýlegri rannsókn frá Oxford-háskóla tóku ungmenni með væg til miðlungs alvarleg þunglyndiseinkenni þátt í átta vikna salsa-námskeiði. Þau sem tóku þátt í salsa sýndu meiri minnkun þunglyndiseinkenna og félagskvíða en samanburðarhópurinn og meiri aukningu í daglegri lífsánægju (Delattre o.fl., 2026). Ein rannsókn gerir salsa auðvitað ekki að töfralausn. En aðrar rannsóknir hafa einnig bent til jákvæðra áhrifa af dansi á sálræna líðan (Koch o.fl., 2019). Í stórri samantekt rannsókna á hreyfingu við þunglyndi voru meðal annars bornar saman göngur, hlaup, jóga, styrktarþjálfun og dans — og dans kom þar afar vel út (Noetel o.fl., 2024). Sem dansara fannst mér það auðvitað ánægjulegt. Sem sálfræðingi fannst mér áhugaverðara að spyrja: Af hverju? Kannski er þetta ekki bara hreyfingin Dans hefur svolítið fleira með sér en púls og hreyfingu. Það er tónlistin. Námið. Áskorunin. Framfarirnar. Og svo hitt fólkið. Þegar maður mætir reglulega í danstíma fer maður að þekkja andlitin. Einhver heilsar þegar maður kemur. Maður lærir með öðrum, hlær með þeim og verður smám saman hluti af hópi. Við erum félagsverur og félagslegur stuðningur er mikilvægur verndandi þáttur gegn andlegum erfiðleikum (Zell & Stockus, 2025). Það er líka áhugavert að við höfum dansað saman miklu lengur en við höfum farið til sálfræðings. Ein tilgátan um hvernig dans þróaðist er sú að sameiginleg hreyfing og taktur hafi hjálpað fólki að tengjast og styrkja samheldni hópsins. Rannsókn Tarr og félaga (2016) benti til þess að það að dansa í takt með öðrum geti aukið virkni endorfínkerfis líkamans og félagslega nánd. Kannski er það ein ástæða þess að dans getur verið félagslegur án þess að maður þurfi endilega að vera sérstaklega félagslyndur. Maður þarf ekki alltaf að finna réttu orðin. Stundum dugar tónlistin. Kærkomið frí frá eigin haus Eitt af því sem greip mig strax við dansinn var hversu hratt maður finnur fyrir framförum. Fyrst er allt nýtt og fæturnir virðast stundum hafa fengið sitt hvort handritið. Svo nær maður einu spori. Síðan öðru. Og allt í einu getur maður gert eitthvað sem virtist fáránlega flókið nokkrum vikum áður. Ef lærdómurinn úr lífeðlissálfræðinni er ekki að bregðast mér kemur dópamínkerfi heilans þar meðal annars við sögu. Við finnum hvatningu þegar við lærum, tökum framförum og nálgumst markmið. En það sem mér finnst hvað mest gaman er þegar maður gleymir stað og stund og nýtur þess að dansa það sem maður hefur lært. Þegar tónlistin tekur við er erfitt að hugsa um mikið annað. Ekki verkefnalistann, morgundaginn eða eitthvað sem maður hefði átt að segja öðruvísi í síðustu viku. Maður er bara þarna. Í sálfræðinni mætti tala um núvitund eða flæði (flow). Ég kalla það stundum einfaldlega kærkomið frí frá eigin haus. Og ég finn jafnan skýran mun á skapinu fyrir og eftir gott danskvöld. Smá hiti í skandinavísku mjaðmirnar Svo er auðvitað eitt. Við Norðurlandabúar erum kannski ekki þekktastir fyrir frjálslegar mjaðmahreyfingar. Það er ekki alveg að ástæðulausu að talað er um „skandinavískar mjaðmir“. Kannski er það einmitt þess vegna sem við Íslendingar mættum opna augun aðeins meira fyrir latin-dönsum. Maður þarf ekki að kunna að dansa áður en maður byrjar. Maður má vera byrjandi, klúðra spori, hlæja að sjálfum sér og prófa aftur. Það þarf ekki einu sinni að vera sérstaklega glæsilegt. Maður þarf bara að mæta. Dans er auðvitað ekki töfralausn við þunglyndi og mun ekki henta öllum. Þunglyndi getur verið alvarlegt ástand sem krefst faglegrar aðstoðar og viðeigandi meðferðar. Dans getur hins vegar fyrir suma verið góð viðbót — leið til að hreyfa sig, hitta fólk, læra eitthvað nýtt og kannski finna aftur örlitla ánægju. Ég get sem sálfræðingur talað um hreyfingu, félagsleg tengsl, endorfín, dópamín og flæði til að útskýra hvers vegna dans gæti haft áhrif á líðan. En sem dansari finnst mér stundum óþarfi að flækja þetta svona mikið. Tónlistin fer af stað. Maður hættir aðeins að hugsa. Líkaminn tekur við. Og í smástund líður manni aðeins meira lifandi. Kannski er það ekki lækning. En það er alls ekki slæmur staður til að byrja. Heimildir Delattre, B., Buckman, J. E. J., Harmer, C. J., & Murphy, S. E. (2026). The effects of a salsa dance intervention in young people with mild to moderately severe depressive symptoms. Psychological Medicine, 56, e210. Koch, S. C., Riege, R. F. F., Tisborn, K., Biondo, J., Martin, L., & Beelmann, A. (2019). Effects of Dance Movement Therapy and Dance on Health-Related Psychological Outcomes: A Meta-Analysis Update. Frontiers in Psychology, 10. Noetel, M., Sanders, T., Gallardo-Gómez, D., o.fl. (2024). Effect of exercise for depression: Systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. Tarr, B., Launay, J., & Dunbar, R. I. M. (2016). Silent disco: Dancing in synchrony leads to elevated pain thresholds and social closeness. Evolution and Human Behavior, 37(5), 343–349. Zell, E., & Stockus, C. A. (2025). Social support and psychological adjustment: A quantitative synthesis of 60 meta-analyses. American Psychologist, 80(1), 33–46. Höfundur er sálfræðingur. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Þegar að náttúruvernd fer úr tísku Halla Hrund Logadóttir Skoðun 48 manna stjórn – er þess virkilega þörf? 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