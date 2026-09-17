Skoðun

Macklemore, Robert Kraft og snið­ganga fyrir Palestínu

Ragnhildur Hólmgeirsdóttir skrifar

Síðustu daga höfum við orðið vitni að mjög óvenjulegri atburðarás. Stuðningsmenn Ísraels reyndu enn eina ferðina að þagga niður í listamanni sem lýsti yfir stuðningi sínum við frjálsa Palestínu á tónleikum. En, í kjölfarið fylktu aðrir tónlistarmenn og almenningur liði um hann. Í dag eru skyndilega eldgamlir slagarar með þessum tónlistarmanni á metsölulistum. Hann stendur uppi sem sigurvegari.

Hvað þýðir þetta fyrir okkur á Íslandi? Ég get ekki annað en vonað að íslenskir listamenn og sérstaklega íslenskt íþróttafóllk sé að fylgjast með. Að þau viti að það er hægt að nota stöðu sína til að taka afstöðu gegn þjóðarmorði og óréttlæti.

Frá því að þjóðarmorðið á Gaza hófst árið 2023 hafa íslensk landslið keppt við Ísrael í fótbolta, handbolta og körfubolta. Í byrjun árs 2025 skrifaði ég grein vegna landsleiks við Ísraels þar sem stóð:

„Eftir 25 ár munu afar fáir muna í hvaða sæti þið lentuð í þessari keppni. Ekki frekar en fólk mun muna hvað Íslendingar almennt, frá ráðherrum til rafvirkja, var að gera árið 2025. En þetta myndi ekki gleymast.“

Hversu mörg okkar muna í dag í hvaða sæti Ísland endaði á þessum mótum? Og hversu stolt værum við ekki ef eitthvert íslenskt íþróttalið hefði tekið það skref að sniðganga leik við ríki sem stundar dagleg morð á óbreyttum borgurum?

Íslenskt íþróttafólk er, vegna hæfileika sinna og dugnaðar, í aðstöðu til að andæfa stjórnlausum glæpum Ísraels, sem við hin getum bara látið okkur dreyma um. Mér þætti vænt um að sem flest okkar myndu deila þessari grein með öðrum til að sýna að við myndum alltaf standa með íslensku íþróttafólki sem myndi neita að spila við ísraelskt lið.

Höfundur er sjálfboðaliði fyrir íslensku sniðgönguhreyfinguna.

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