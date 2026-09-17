Að loknu málþinginu Vald og ábyrgð, um kynferðisofbeldi og samfélag sem bregst, og haldið var 20. ágúst sl. langar okkur að setja niður hugleiðingar okkar um til hvaða aðgerða þurfi að grípa varðandi þessi mál.
Málþingið fylgdi eftir hlaðvarpsþáttaröðinni Biskupsmálið og að því stóðu Kvenréttindafélag Íslands, Bjarkarhlíð, Stígamót, Kvennaathvarfið, Líf án ofbeldis og Vitund. Gabríela Bryndís Ernudóttir höfundur þáttaraðarinnar flutti aðalerindið, Jenný Kristín Valberg setti málþingið og Elín Hirst stýrði því og umræðunum á eftir.
Anna Ragna Fossberg og Guðrún Ebba Ólafsdóttir lásu upp úr bókum sínum og Aldís Schram flutti frumsamið ljóð. Að lokinni dagskrá voru umræður og fyrirspurnir.
Fullt var út úr dyrum í sal Kvenréttindafélags Íslands á Hallveigarstöðum og þó að umræðuefnið væri erfitt mátti finna fyrir mikilli samkennd og baráttuanda.
Okkur hefur vissulega miðað áfram á síðustu árum en við erum ekki komin á leiðarenda, því miður.
Við undirritaðar höfum allar greint frá reynslu okkar af kynferðisofbeldi opinberlega og undir fullu nafni, það var óumflýjanlegt. Fyrir okkur var það oft sár og erfið þrautaganga en líka valdeflandi.
Í umræðum á málþinginu kom það skýrt fram hve mikilvægt það er að sérhver þolandi finni sína leið til að vinna úr ofbeldinu og upplifi ekki utanaðkomandi þrýsting til að segja frá opinberlega. Ákveði þolandi að gera það er mikilvægt að hann fái ráðgjöf frá fagfólki og sérfræðingum um hvernig best sé að stíga fram en einnig til að veita þolandanum stuðning í þeim ólgusjó sem iðulega hlýst af slíkri opinberun. Jafningjastuðningur getur auk þess skipt sköpum þar sem reynsla þeirra sem á undan hafa gengið verður nokkurs konar mennskur áttaviti.
Samfélagið ætti í ljósi reynslunnar að hlusta á þolendur og sýna þeim virðingu í stað þess að úthrópa þær sem „geðveikar“, með „falskar minningar“, eða einfaldlega hunsa þær.
Réttarkerfið hefur brugðist þolendum trekk í trekk. Kynferðisbrot fyrnast því miður, en afleiðingarnar aldrei. Er ásættanlegt að fyrningarákvæði almennra hegningarlaga komi í veg fyrir að þolendur kynferðisofbeldis geti sótt gerandann til saka? Við hvetjum til þess að settur verði á sérstakur kynferðisbrotadómstóll skipaður sérfræðingum á þessu sviði. Slíkur dómstóll er nú þegar starfræktur í Suður Afríku og hefur gegnt mikilvægu hlutverki til að …
Við teljum að við séum sem samfélag á ákveðnum tímamótum og það sé í okkar höndum að tryggja þolendum réttmætan stuðning og traustverðugt réttarkerfi. Annars mun kynferðisofbeldi gegnsýra okkur um ókomna tíð. Þangað megum við ekki fara.
Aldís Schram er leikkona, lögfræðingur og höfundur, Anna Ragna Fossberg er doktor í heilbrigðisvísindum, næringarfræðingur og rithöfundur, Guðrún Ebba Ólafsdóttir er fyrrverandi kennari og baráttukona.
Árni Sæberg skrifar
Njáll Trausti Friðbertsson skrifar
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Sigurður Sigurðsson skrifar
Ragnar Sigurður Kristjánsson skrifar
Guðjón Ágústsson skrifar
Carmen Maja Valencia skrifar
Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar
Berglind Ragnarsdóttir skrifar
Sigurður Hallur Jónsson skrifar
Eggert Guðmundsson skrifar
Halla Hrund Logadóttir skrifar
Kristín Helga Gunnarsdóttir skrifar
Iða Brá Benediktsdóttir skrifar
Inga V. Henriksen Bergdal skrifar
Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir skrifar
Hjördís Eva Þórðardóttir skrifar
Auður Erla Gunnarsdóttir skrifar
Elliði Vignisson skrifar
Aðalbjörn Jóhannsson skrifar
Hermína Gunnþórsdóttir,Sigrún Helga Snæbjörnsdóttir skrifar
Alma Ýr Ingólfsdóttir,Guðmundur Ármann Pétursson,Stefanía Hulda Marteinsdóttir,Vigdís Gunnarsdóttir skrifar
Harpa Fönn Sigurjónsdóttir skrifar
Ragnhildur Þóra Hafsteinsdóttir skrifar
Hrannar Ásgrímsson skrifar
Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir skrifar
Aðalsteinn Júlíus Magnússon skrifar
Hjálmtýr Heiðdal skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Marinó G. Njálsson skrifar