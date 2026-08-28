Skoðun

Er erfitt að taka á­kvörðun?

Eiríkur Björn Björgvinsson skrifar

Um hvort þú eigir að setja x við já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst nk.?

Hvað telur þú að þjóni þínum hagsmunum og þinna afkomenda best?

Er það t.d. lækkun vaxta til að lækka greiðslubyrði af lánum fjölskyldunnar og kannski fyrirtækisins?

Þá segir þú líklega já.

Eða er það ósk um áframhaldandi verðtryggingu og óstöðuga íslenska krónu svo hægt sé að græða meira, t.d. á verðtryggðum leigusamningum?

Þá segir þú líklega nei.

Ég hugsa þetta þannig; af hverju að loka dyrum og möguleikum á að gera góðan samning? Það er betra að segja já núna og eiga möguleika á að segja nei í næstu þjóðaratkvæðagreiðslu ef samningurinn sem lagður verður fyrir þjóðina verður henni ekki hagstæður. Við eigum að láta á þetta reyna.

Ég ætla að halda möguleikunum opnum og segja núna til að fá að sjá samning og hvet öll sem vilja nýta tækifærið að mæta á kjörstað.

Höfundur er þingmaður Viðreisnar.

Eiríkur Björn Björgvinsson Skoðun: Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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