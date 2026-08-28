Nú eru um þrír mánuðir síðan nokkrir einstaklingar tóku sig saman og stofnuðu SJÁ félagasamtök. Með ekkert nema hugmyndir um að við vildum skapa vettvang fyrir fólk sem sannarlega vildi fá að sjá samning áður en endanleg ákvörðun um Evrópusambandið yrði tekin.
Ég held að ekkert okkar hafi fyllilega áttað sig á því út í hvað við vorum að fara. Hversu stórt umfangið yrði og hversu mikilli andstöðu við myndum mæta. En einnig hversu miklum kærleik, hlýju og samstöðu við myndum upplifa.
Síðan þá höfum við ferðast vítt og breitt um landið, fengið með okkur í lið flotta talsmenn, hitt magnað fólk og átt mikilvæg samtöl.
Þegar ég tek saman þessa mánuði fyllist ég miklu stolti og þakklæti. Þetta hefur verið mögnuð reynsla. En orðið sem er mér efst í huga er hugrekki.
Því það þarf hugrekki til að vera tilbúinn að sjá að hlutirnir geta verið öðruvísi.Það þarf hugrekki til að vera tilbúinn að stíga fram.Og það þarf hugrekki til að vera tilbúinn að taka þátt í því að skapa breytingar.
Stórar og mikilvægar breytingar fá alltaf viðnám. Og við höfum svo sannarlega fengið nóg af því. En það hefur bara hvatt okkur til dáða.
Það er lítið eftir og mjótt á munum. Hvert eitt og einasta já þarna úti skiptir öllu máli.Nú er ekki tíminn til að halda aftur af sér. Nú er tíminn til að vera hugrökk. Til að stíga fram.Til að hvetja aðra til að gera slíkt hið sama.
Og á morgun skiptir eitt mestu máli. Að mæta á kjörstað. Að taka þátt.
Og merkja X við já.Já til að sjá.
Höfundur er stjórnarmaður SJÁ.
Lúðvík Bergvinsson skrifar
Kristrún Ágústsdóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Eiríkur Björn Björgvinsson skrifar
Berglind Guðmundsdóttir skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Kjartan Björgvinsson skrifar
Hjálmar Vilhjálmsson skrifar
Geir Finnsson skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Dagbjört Hákonardóttir skrifar
Ólafur Hannesson skrifar
Egill Þórir Einarsson skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Maximilian Conrad skrifar
Geir Rögnvaldsson skrifar
Sandra Sigurðardóttir skrifar
Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar
Meðlimir í Ung gegn ESB-aðild skrifar
Monika Margrét Stefánsdóttir skrifar
Indriði Þröstur Gunnlaugsson skrifar
Jóna Þórey Pétursdóttir skrifar
Illugi Jökulsson skrifar
Hrund Gunnsteinsdóttir skrifar
Stefanía V. Gísladóttir skrifar
Jón Steindór Valdimarsson skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar
Arnór Sighvatsson skrifar
Gísli Garðarsson skrifar
Gró Einarsdóttir skrifar