Skoðun

Fljót­legasta leiðin til að lækka verð­bólgu og vexti er að segja NEI 29. ágúst

Eggert Sigurbergsson skrifar

Íslensk heimili og fyrirtæki hafa undanfarið mátt þola eina mestu efnahagslegu þrautagöngu síðari ára. Verðbólgan hefur verið þrálát og stýrivextir hafa bitið fast. Ríkisstjórnin lofaði að taka á málunum af festu — að taka upp „sleggjuna góðu“ og berja niður bæði verðbólgu og vexti. En hvar er þessi sleggja? Hingað til hefur ekkert bólað á henni og almenningur situr eftir með sárt ennið og síhækkandi greiðslubyrði.

Nú blasir við þjóðaratkvæðagreiðsla um Evrópusambandið, mál sem skiptir þjóðina miklu. Margir velta fyrir sér hvernig best sé að nýta atkvæði sitt. Svarið er einfaldara en margan grunar: Fljótlegasta leiðin til að knýja fram raunverulegar aðgerðir gegn verðbólgu og vöxum er að segja skýrt og greinilega NEI í komandi kosningu.

Ástæðan er einfaldur pólitískur veruleiki. Ef „Nei“ verður ofan á stendur ríkisstjórnin frammi fyrir miklum ósigri og álitshnekki. Til að eiga minnsta möguleika á að lifa af næstu alþingiskosningar mun hún neyðast til að grafa loksins upp sleggjuna góðu. Hún verður að sýna árangur, og það strax.

Kannanir sýna svart á hvítu hver staðan er: Yfir 80% kjósenda eru óánægðir með aðgerðarleysi ríkisstjórnarinnar þegar kemur að vöxum og verðbólgu. Þetta er ekki lengur bara óánægja, heldur hrein og klár vantrú á getu stjórnvalda til að halda um stjórnvölinn. Fái ríkisstjórnin skell í ESB-kosningunni á hún ekki annarra kosta völ en að beita róttækum efnahagsaðgerðum til að reyna að bjarga andlitinu og endurheimta traust þessara 80% kjósenda.

Atkvæði gegn ESB í þessari kosningu er því ekki aðeins afstaða til Evrópumála — það er kröfuganga heimilanna um að stjórnvöld standi við stóru orðin og skrúfi niður vextina. Gefum ríkisstjórninni ástæðu til að finna sleggjuna. Segjum NEI.

Höfundur lærði viðskipta- og sjávarútvegsfræði við Háskólann á Akureyri.

Eggert Sigurbergsson Skoðun: Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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