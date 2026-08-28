Skoðun

Hver á loka­orðið?

Meðlimir í Ung gegn ESB-aðild skrifar

„Ég vil bara sjá hvað er í boði. Það kostar ekkert að kíkja, af hverju megum við ekki bara fá að sjá?“

Þessi orð hafa verið kunnuglegt stef síðustu daga og vikur, hjá þeim sem telja hag Íslands betur borgið innan Evrópusambandsins.

Ákvörðuninni um að Ísland gangi inn í yfirþjóðlegt ríkjabandalag, með tilheyrandi framsali á ákvörðunarvaldi og fullveldi, hefur verið líkt við fasteignakaup, stefnumót með frægum einstaklingum, samningi við knattspyrnufélag og lestri á matseðli. Allt er þetta gert til að villa um fyrir ungum kjósendum. Það er ekkert líkt með því að fara á stefnumót með frægum og ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið.

Í grunninn snýst atkvæðagreiðslan á laugardaginn um hvort að við séum tilbúin að taka ákvörðunarvaldið yfir framtíð Íslands af börnum okkar og barnabörnum. Hvort við teljum að evrópskir embættismenn í Brussel séu betri í að stjórna landinu okkar, auðlindunum og gæta okkar hagsmuna heldur en framtíðarkynslóðir þessa lands.

Með því að kjósa já á laugardaginn eru skilaboðin þau að evrópskum stjórnmála- og embættismönnum sé betur treystandi fyrir framtíð komandi kynslóða en börnum okkar og barnabörnum.

Óháð því hversu vel ríkisstjórninni tekst að semja við Evrópusambandið mun valdið yfir okkar eigin framtíð skerðast með aðild. Það sem meira er, atkvæðavægi Íslands um þær ákvarðanir yrði nær ekkert. Það er óumdeilt að framsal á þessu valdi, lokaorðið um málefni Íslands, verður ekki á samningaborðinu. Það fer frá Íslandi til Brussel.

Spurningin er því ekki hvort við viljum eiga samskipti við Evrópu. Ísland á og mun áfram eiga náið samstarf við Evrópuríki.

Spurningin sem þú þarft að spyrja þig er hvar þú telur að lokaorðið eigi að vera, hjá valdastofnunum Evrópusambandsins eða hjá íslensku þjóðinni í gegnum Alþingi?

Baráttan um framtíð Íslands hefur leitt saman ungt fólk sem er ósammála um ótal margt. Við komum úr ólíkum áttum, höfum ólíkar stjórnmálaskoðanir og sjáum samfélagið með ólíkum augum. En eitt sameinar okkur. Sannfæringin um að Íslendingar eigi sjálfir að ráða framtíð landsins síns. Í þessari baráttu hefur sú sannfæring aðeins orðið sterkari.

Fyrri kynslóðir hafa byggt upp farsælt samfélag. Ísland hefur farið úr því að vera eitt fátækasta ríki Evrópu í að vera í fremstu röð þegar kemur að lífskjörum, jafnrétti og friðsæld. Sá árangur varð ekki til af sjálfu sér.

Við gerum ekki lítið úr þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir hér á landi. En aðild Íslands að Evrópusambandinu er ekki forsenda þess að við getum leyst þær. Þvert á móti eru þetta verkefni sem við sjálf berum ábyrgð á að leysa með okkar eigin ákvörðunum, á okkar eigin forsendum.

Við höfum lært af þeim sem byggðu landið upp og erum traustsins verð. Leyfum framtíðarkynslóðum að eiga lokaorðið. Leyfðu okkur, þínum systrum, bræðrum, börnum og barnabörnum, að fá sömu tækifæri og fyrri kynslóðir til þess að eiga lokaorðið um málefni Íslands, á forsendum Íslands.

Framtíðin er björt ef hún verður áfram í okkar höndum.

Setjum X við nei.

Höfundar:

Aðalbjörg Emma Hafsteinsdóttir

Aðalheiður Alex Ósk Kristjánsdóttir

Alda María Þórðardóttir

Aldís Dröfn Ingvarsdóttir

Andrea Edda Guðlaugsdóttir

Anton Berg Sævarsson

Anton Sveinn McKee

Árdís Lilja Gísladóttir

Aron Ágústsson

Atli Ársælsson

Atli Dagur Guðmundsson

Berglind Haraldsdóttir

Berglind Sunna Bragadóttir

Birgir Liljar Soltani

Birgitta Birgisdóttir

Birkir Ólafsson

Birkir Óli Gunnarsson

Birkir Örn Þorsteinsson

Birkir Snær Brynleifsson

Birta Karen Tryggvadóttir

Björn Gunnar Jónsson

Björn Ívar Björnsson

Blædís Birna Árnadóttir

Bóas Sigurjónsson

Böðvar Stefánsson

Breki Atlason

Bríet Járngerður

Bríet Magnúsdóttir

Daníel Hjörvar Guðmundsson

Dísa Svavarsdóttir

Dísa Svövudóttir

Dóra Tómasdóttir

Einar Arnalds Kristjánsson

Einar Freyr Guðmundsson

Eiríkur Kúld Viktorsson

Elías Baldvinsson

Elín Karlsdóttir

Elvar Fossdal

Embla Kristín Blöndal

Emilíana Splidt

Fannar Logi Waldorff Sigurðsson

Franklín Ernir Kristjánsson

Friðrik Júlíus Jósefsson

Hólmfríður Gunnarsdóttir

Guðfinna Dilja Þorvaldsdóttir

Guðmundur Þórir Sigurðsson

Guðni Ívar Guðmundsson

Guðni Kjartansson

Gunnar Ásgrímsson

Halla Margrét Hilmarsdóttir

Halldór Ísak Ólafsson

Halldór Lárusson

Heiðar Davíð Wathne

Helga Björg Loftsdóttir

Helgi Hjaltason

Helgi Rafn Bergþórsson

Hermann Nökkvi Gunnarsson

Hnikar Bjarmi Franklínsson

Hrafn Splidt Þorvaldsson

Hulda Lind Sævarsdóttir

Illugi Gunnarsson

Ingveldur Anna Sigurðardóttir

Íris E. Gísladóttir

Ívar Máni Hrannarsson

Jódís Káradóttir

Jóhann Árni Sigmarsson

Jóhann Daði Gíslason

Jón Ferdínand Estherarson

Júnía Líf Maríuerla Sigurjónsdóttir

Kamilla Kara Brynjarsdóttir

Karen Ómarsdóttir

Karítas Ríkharðsdóttir

Karen Helga Ómarsdóttir

Karl Héðinn Kristjánsson

Katrín Anna Karlsdóttir

Kjartan Leifur Sigurðsson

Kjartan Magnússon

Kristín Alda Jörgensdóttir

Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir

Logi Stefánsson

Logi Þór Ágústsson

Magnea Gná Jóhannsdóttir

Magnús Benediktsson

Markús Candi

Marzuk Ingi Lamshia Svanlaugarson

Matthías Bjarnason

Mikael Snær Gísladóttir

Nína Axeldóttir

Nói Þrastarson

Oddur Stefánsson

Óðinn Flóki Þorgeirsson Roff

Oliver Nordquist

Pétur Orri Pétursson

Ragnar Óskarsson

Ragnheiður Arnarsdóttir

Ragnhildur Björt Björnsdóttir

Róbert Smári Gunnarsson

Salka Sverrisdóttir

Salma Björk Önnudóttir

Sandra Hafsteinsdóttir

Signý Pála Pálsdóttir

Sigurður Erlends Guðbjargarson

Sólrún Lára Flóvenz

Stefán Atli

Stefán Örn Ingvarsson Olsen

Steinar Ingi Kolbeins

Stephanie Sara Drífudóttir

Styrmir Jökull Einarsson

Sveinn Ægir Birgisson

Sveinn Sigurbjarnarson

Tinna Eyvindardóttir

Tómas Orri Tryggvason

Tristan Fjeldsted

Úlfur Ægir Halldórsson

Unnur Elín Sigursteinsdóttir

Walter Fannar Kristjánsson

Ýmir Örn Hafsteinsson

Þórdís Arna Bjarkarsdóttir

Þórður Hugo Björnsson

Þórhildur Pálsdóttir

Þorkell Ingólfsson

Skoðun: Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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