Á Suðurlandi býr kraftmikið fólk í kyngimögnuðu umhverfi. Hér er rekinn blómlegur landbúnaður, sjávarútvegur, iðnaður, ferðamennska og margt fleira. Suðurlandi verður ekki lýst með einu orði, ekki einni setningu og ekki í einni málsgrein. Allt sem hér hefur dreypt á, á sér þó einn samnefnara: Samskipti við útlönd. Án innflutnings er erfitt að rækta gjöful tún, eða kaupa kjarnfóður. Ferðaþjónustan reiðir sig á að hingað komist ferðamenn og að þeir eigi ráð á því að kaupa gistingu, fæði og afþreyingu. Sjávarútvegur og fiskeldi reiðir sig á að koma sínum vörum á markað.
Nú er komið að kosningum um framtíð Íslands og okkar sem hér búum. Engum dylst að heimurinn okkar er breyttur, tollmúrar eru að rísa og atburðir sem gerast langt frá Hveragerði og Kirkjubæjarklaustri hafa áhrif á okkur á hverjum degi. Sumir segja að þetta sé atkvæðagreiðsla um hvar valdið liggur. Í því felst sú undarlega þversögn að við það að auka áhrif okkar um lög og reglur sem gilda hér landi, vegna aðildar Íslands að EES, verðum við áhrifaminni.
Á Suðurlandi, eins og á landinu öllu, líður venjulegt launafólk fyrir fákeppni; t.d. í bankaþjónustu, tryggingasölu og matvöruverslun. Öll þessi atriði flokkast undir nauðsynjar. Við sem rekum heimili komumst ekki hjá því að kaupa þessa þjónustu. Er ekki vel þess virði að fá það á hreint í eitt skipti fyrir öll hvort samningur við ESB gæti bætt stöðu okkar sem búum við þann veruleika?
Ég skil vel að fólk sem á mikið sparifé í íslenskum bönkum sé uggandi yfir því að vextir af hverjum milljarði fari úr 80 milljónum í 20 milljónir, en ég á ekki von á því að mér endist ævin til að eignast milljarð í banka á ofurvöxtum. Þess vegna óttast ég ekki að þjóðin gangi til viðræðna við ESB.
Sannleikurinn er sá að atkvæðagreiðslan á morgun snýst um það hvort við viljum fjölga valmöguleikum okkar. Þetta er atkvæðagreiðsla um hvort við getum aukið enn frekar á frelsi okkar og öryggi, og á sama tíma staðið vörð um okkar dýrmætustu hagsmuni.
Þess vegna segi ég JÁ.
Höfundur er þingmaður Viðreisnar í Suðurkjördæmi
Sandra Sigurðardóttir skrifar
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