Innlent

Bein út­sending: Kennarar boða til tíðinda

Smári Jökull Jónsson skrifar
Magnús Þór Jónsson formaður KÍ verður framsögumaður á fundinum en að honum loknum verða formenn aðildarfélaga, Haraldur F. Gíslason formaður Félags leikskólakennara, Mjöll Matthíasdóttir formaður Félags grunnskólakennara og Guðjón Hreinn Hauksson formaður Félags framhaldsskólakennara til viðtals.
Magnús Þór Jónsson formaður KÍ verður framsögumaður á fundinum en að honum loknum verða formenn aðildarfélaga, Haraldur F. Gíslason formaður Félags leikskólakennara, Mjöll Matthíasdóttir formaður Félags grunnskólakennara og Guðjón Hreinn Hauksson formaður Félags framhaldsskólakennara til viðtals. Vísir/Vilhelm/Egill/KÍ

Kennarasamband Íslands hefur boðað til blaðamannafundar þar sem sambandið mun kynna sína sýn og áherslur til bætingar menntakerfis Íslands. Fundurinn verður í beinni útsendingu á Vísi.

Í tilkynningu frá KÍ segir að þetta sé í fyrsta sinn sem sambandið leggi fram sína sýn á þennan hátt. 

Þar er einnig skrifað að íslenskt menntakerfi sé í grunninn gott og margt sé þar gert frábærlega vel. Íslenskt samfélag standi hins vegar á krossgötum í menntamálum og niðurstöður mælinga kalli á viðbrögð. Kennaraskortur sé viðvarandi áskorun, nemendahópar séu að verða fjölbreyttari og örar tæknibreytingar muni breyta námi og kennslu.

„Við tökum menntun barna og ungmenna alvarlega. Við þurfum að bregðast við. Við verðum að bæta úr með markvissum langtímaumbótum, skýrum markmiðum og stöðugri eftirfylgni. Skólakerfi verður ekki byggt með skyndilausnum frá einu kjörtímabili til annars,“ segir í tilkynningu KÍ um fundinn í dag.

Á fundinum mmun KÍ kynna sérstaklega þau atriði sem sambandið telur að þurfi að setja í algjöran forgang til að efla og styrkja menntamál og skólastarf í landinu.

Fundurinn hefst klukkan 14:30 og verður í beinni útsendingu hér fyrir neðan. Framsögumaður á fundinum verður Magnús Þór Jónsson formaður KÍ en hann fer fram í Réttarholtsskóla.

Skóla- og menntamál Grunnskólar Leikskólar Framhaldsskólar

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