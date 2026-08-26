Tvöfalt fleiri eru andvígir loðdýrarækt en hlynntir henni samkvæmt nýrri könnun sem Maskína gerði fyrir Samtök um dýravelferð á Íslandi. Andstaða við loðdýrarækt er sterk meðal kvenna og háskólamenntaðra.
Spurt var: „Hversu hlynnt(ur) eða andvíg(ur/t) ert þú loðdýrarækt á Íslandi?“ Alls 42 prósent eru fremur eða mjög andvíg loðdýrarækt en 20 prósent fremur eða mjög hlynnt. 38 prósent svarenda segjast vera í meðallagi hlynnt eða andvíg loðdýrarækt á Íslandi.
Rúmur helmingur kvenna er fremur eða mjög andvígur samanborið við tæp 35 prósent karla. Andstaða við loðdýrarækt er sterkust meðal háskólamenntaðra, en tæp 53 prósent þeirra segjast fremur eða mjög andvígir samanborið við tæp 36 prósent bæði þeirra með grunnskólapróf og þeirra með framhaldsskólapróf eða iðnmenntun.
Andstaðan við loðdýrarækt er sterkari meðal íbúa höfuðborgarsvæðisins og Austurlands en annars staðar á landinu. 47 prósent íbúa Austurlands segjast fremur eða mjög andvígir og rúm 54 prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins. 38,6 prósent íbúa á Vesturlandi og Vestfjörðum segjast fremur eða mjög hlynntir loðdýrarækt.
Þegar spurt er sérstaklega um áhættuna sem fylgir ræktun minks, sem sé framandi og ágeng tegund á Íslandi, svara 41,9% að áhættan sé ekki ásættanleg og að hætta eigi loðdýrarækt með minkum, samanborið við 27,8% sem telja að ræktuninni eigi að halda áfram. 30,3 prósent segjast ekki vita eða ekki hafa tekið afstöðu.
Rósa Líf Darradóttir, formaður Samtaka um dýravelferð á Íslandi, segir niðurstöðuna sýna að stuðningur við loðdýrarækt sé lítill og að mun fleiri vilji hætta starfseminni en halda henni áfram.
„Það kemur okkur ekki á óvart. Aukin þekking á velferð dýra hefur sýnt að ómögulegt er að réttlæta það að halda dýrum í búrum alla ævi til þess eins að nýta feld þeirra,“ skrifar Rósa í tilkynningu frá samtökunum.
„Það liggur í augum uppi hvert næsta skref er. Starfsemin hér á landi er orðin mjög takmörkuð, minkur er framandi og ágeng tegund og opinbert fé hefur ítrekað farið í að styðja við starfsemina.
Fjöldi Evrópuríkja hefur þegar ákveðið að loðdýrarækt eigi ekki heima í nútímasamfélagi. Ísland hefur alla burði til að standa framarlega þegar kemur að dýravelferð og vernd náttúrunnar. Nú verða stjórnvöld að gera hið rétta, svara kalli tímans og banna loðdýrarækt á Íslandi,“ skrifar hún.