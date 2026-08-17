Katrín Björk Birgisdóttir, sparnaðarséní og minimalisti, segir hægt að koma skipulagi á heimilið á tíu mínútum og hægt að virkja börnin með.
Katrín segir marga eiga mjög erfitt með að henda hlutum en það séu leiðir til að fækka hlutum og þar með drasli á heimilinu. Hún segir að núna, þegar fer að líða að hausti og skólar hefjast, sé gott að byrja á augljósu hlutunum. Rætt var við Katrínu í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
„Að taka fram úlpur, snjógalla, eru til vettlingar, eru til húfur? Þetta er kannski orðið of lítið og við erum mjög fljót að safna þarna í poka,“ segir hún og að á sama tíma sé sniðugt að senda á vini og ættingja hvort þau eigi til að skipta. Það sé ekki þörf á að kaupa allt nýtt.
Hún segir mjög týpískt að það fattist ekki fyrr en kvöldið áður en maður þarf eitthvað ákveðið að það vanti og þá sé eina verslunin sem sé opin Hagkaup.
„Þarna komum við inn á að vera undirbúin og tilbúin með þetta allt,“ segir hún og að þó svo að það sé best að fá notað hjá vinum eða fjölskyldu sé líka hægt að kaupa notuð föt í til dæmis Barnaloppunni eða Góða hirðinum.
Katrín Björk segir að þegar fólk er búið að kanna þetta og tekur kannski skólatöskuna, nestisboxin og allt sem þarf sé það mögulega orðið þreytt. Orkumagnið sem fólk hefur sé misjafnt og því fari ekki allir lengra. En það sé hægt að fara í dýpri grisjun.
Katrín tók saman lista fyrir fólk eftir orkustigi sem hægt er að sjá inni á Facebook-hópnum hennar Meira en minna. Hún segir listana eiga að auðvelda fólki lífið við þetta verkefni og hvar það eigi að byrja. Hún mælir til dæmis með því að stilla klukku á tíu mínútur og taka bara eitt herbergi, borð, sófa eða gólfflöt. Finna rusl, ónýtt dót og setja það í körfu og svo eftir tíu mínútur að bara hætta ef orkan er búin. Sé meiri orka til sé hægt að ganga frá hlutunum sem eiga enn að vera inni á heimilinu og henda því sem á að henda.
„Þetta þarf að vera augljóst og þú þarft að vita hvað þú ætlar að gera. Þú ert ekki að fara í djúpskipulag eða að kaupa skipulagshirslurnar áður en þú ert búinn að þessu. Þú ert bara að taka augljóst rusl og augljósa hluti sem eru á vitlausum stað og ganga frá því. Tíu mínútur, klukkan pípar, og þú ferð í næsta herbergi,“ segir hún og að þannig kynnist hún líka herberginu og hlutunum sem eru þar.
Þannig sé verkefnið auðveldara þegar fólk tekur svo til aftur næst því þá hafi það einhverja hugmynd um hlutina sem eru þar og hvað á að vera og hvað ekki. Katrín Björk segist gera þetta með börnunum sínum. Hún stilli klukkuna á korter og hver taki eitt herbergi.
„Við erum enga stund að græja heimilið á þessum tíma,“ segir hún og að þetta sé gert á hverjum degi.