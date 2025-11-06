Lífið

Fresta GTA 6 aftur og um hálft ár

Samúel Karl Ólason skrifar
gta

Útgáfu Grand Theft Auto 6 hefur verið frestað, aftur, og um hálft fjandans ár. Nú á leikurinn að koma út þann 19. nóvember á næsta ári en áður var útgáfudagurinn 26. maí. Upprunalega átti leikurinn, sem beðið hefur verið eftir með mikilli eftirvæntingu um árabil, að koma út á þessu ári.

Síðasti leikurinn í seríunni vinsælu, sá fimmti, kom út árið 2013 og á PlayStation 3. Hann hefur nokkrum sinnum verið endurgerður og uppfærður í gegnum árin.

Í yfirlýsingu frá Rockstar Games er beðist afsökunar á þessum töfum. Þar segir einnig að árið hálfa eigi að nota til að fínpússa leikinn betur, sem er það sama og sagt var síðast, og er fólki þakkað fyrir þolinmæðina og stuðninginn.

Það var í desember 2023 sem fyrsta stikla leiksins var birt. Nýi leikurinn gerist í Vice City, sem er GTA-útgáfa af Miami. Sú borg var síðast heimsótt í leiknum GTA: Vice City, sem kom út árið 2002.


