Tveir Norðmenn og einn Íslendingur, forstjórar þriggja sjókvíaeldisfyrirtækja, fengu birta sameiginlega grein hér í Vísi í síðustu viku og kölluðu eftir lagaumgjörð um fiskeldi sem væri samfélaginu öllu til hagsbóta. Við hjá Íslenska náttúruverndarsjóðnum tökum undir þessa ósk forstjóranna.
Mikið vantar upp á í núgildandi lögum að svo sé. Meira áhyggjuefni er að ef lagareldisfrumvarpið sem atvinnuvegaráðherra lagði fram á nýafstöðnu þingi hefði verið samþykkt hefði þjóðin setið uppi með verstu lagaumgjörð um fiskeldi frá því að Alþingi hóf að setja þessum stóriðnaði lög.
Andstæðingar lagareldisfrumvarps atvinnuvegaráðherra voru öll náttúruverndarsamtök landsins ásamt hagsmunasamtökum bænda og annarra landeigenda þar sem um renna ár með villtum laxi.
Skilaboðin frá þessum fjölbreytta hópi rúmast samandregin um það bil svona:
Ný lög um sjókvíaeldi verða að tryggja að uppbygging einnar atvinnugreinar eyðileggi ekki aðra.
Forsendurnar fyrir þessari hóflegu ósk eru að lögin tryggi að sjókvíaeldisiðnaðurinn verði sjálfbær. Með öðrum orðum skaði ekki náttúru og lífríki Íslands með varanlegum hætti. Langur vegur er að það sé tryggt í núverandi lögum. Því miður eru ákvæði í lagareldisfrumvarpi atvinnuvegaráðherra sem stofna umhverfi og lífríki Íslands í enn meiri hættu.
Mun fleiri gerðu athugasemdir við frumvarp atvinnuvegaráðherra. Þar á meðal var stærsta og reyndasta heilbrigðisþjónustufyrirtæki fyrir lagareldi á Íslandi sem bókaði þessa umsögn:
„Það vekur undrun okkar að svo lítil áhersla sé sett á velferð og heilbrigði eldisstofns í drögum að frumvarpi um lög um fiskeldi.“
Það var því gæfuspor að frumvarpið var tekið af dagskrá í vor. Vonandi var það gert til að sníða af því augljósa annmarka og tryggja lög sem verða samfélaginu öllu til hagsbóta.
Við hjá Íslenska náttúruverndarsjóðnum viljum trúa því að forstjórar sjókvíeldisfyrirtækjanna þriggja, sem skrifuðu áðurnefnda grein saman, séu einlægir í að vilja gera betur.
Fyrsta skrefið hjá þeim væri líklega að senda frá sér upplýsingar sem þola einfalda staðreyndaprófun. Grein þeirra frá síðustu viku margfellur á slíku prófi. Hér eru helstu dæmin:
Fullyrðing forstjóranna:
„Frá því að fiskeldi í sjó hófst á ný upp úr 2010 hefur greinin tekið miklum framförum.“
Staðreyndirnar:
„Á síðasta ári nam útflutningur á eldislaxi hátt í 50.000 tonn. Til að setja það magn í samhengi nægir það til að útbúa um 200 milljónir máltíða.“
„Skýr tengsl eru á milli uppbyggingar greinarinnar og fjölgunar íbúa á þessum svæðum.“
„Í dag starfa hátt í tvö þúsund manns, beint og óbeint, í greininni.“
„Greinin skiptir því verulegu máli fyrir íslenskt hagkerfi.“
„Stendur nú fyrir um 6% af vöruútflutningi Íslands.“
„Afkoma greinarinnar hefur verið óviðunandi undanfarin ár. Ástæðurnar eru margar en þar vegur umgjörð greinarinnar þungt. Sértæk skattlagning leggst á atvinnugrein sem er enn ung, stendur í miklum fjárfestingum og hefur ekki enn byggt upp sterka eiginfjárstöðu á grundvelli arðbærs rekstrar.“
„Skattlagning þarf að taka mið af því að greinin er enn á uppbyggingarstigi. Það felur ekki í sér að greinin vilji ekki greiða skatta.“
Sjókvíaeldisfyrirtækin eru ekki ung. Þau hafa rekið starfsemi um langt árabil hér á landi.
Árið 2022 breyttu norsk stjórnvöld fyrirkomulagi skattheimtu á sjókvíaeldisfyrirtækin þar í landi. Fjórum árum síðar hafa aðeins skilað sér í ríkissjóð 12 prósent af áætluðum skatttekjum.
Skattasniðganga er hluti af viðskiptamódeli þessara norsku iðnrisa, sem eiga sjókvíaeldisfyrirtækin á Íslandi að langstærstum hluta.
Skilaboð okkar hjá Íslenska náttúruverndarsjóðnum eru einföld. Við lagasetningu um sjókvíaeldi er óskandi að Alþingismenn og konur hafi þetta að leiðarljósi
Það þjónar ekki hagsmunum samfélagsins að byggja upp atvinnustarfsemi sem gerir út á undanþágur, skilur sáralítinn ávinning eftir í samfélaginu og lætur náttúruna, eldisdýrin og almenning (eigendur auðlindanna) bera alla áhættuna.
Höfundur er félagi í Íslenska náttúruverndarsjóðnum - The Icelandic Wildlife Fund.
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