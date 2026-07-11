Halldór 11.07.2026 11. júlí 2026 07:02 Mynd dagsins eftir Halldór Baldursson. Halldór Mest lesið Dulinn kostnaður við kreditkortið þitt Dagur B. Eggertsson Skoðun Hlutdrægni RÚV í ESB umræðunni Birgir Finnsson Skoðun Evrópusambandið og fiskveiðar Finnur Torfi Magnússon. Skoðun Voru lífeyrisréttindi markvisst tekin af opinberum starfsmönnum og var engin leiðrétting launa? Gunnar Alexander Ólafsson,Sveinn Ólafsson Skoðun Hljóðlát endalok íslensku vefumsjónarkerfanna Birgir Hrafn Birgisson Skoðun Hvernig fyrirbyggjum við heimilisleysi eftir meðferð vegna vímuefnaröskunar? Erla Björg Sigurðardóttir Skoðun Það borgar sig að skoða kostina Gunnar Ármannsson Skoðun Hvað sér unga fólkið sem ég sé ekki? Gunnar Salvarsson Skoðun Það er alltaf til byssa. Vertu blómið! Guðmunda G. Guðmundsdóttir Skoðun Iðumálið frá upphafi frá sjónarhóli Stóru-Laxárdeildar Esther Guðjónsdótti Skoðun Fleiri fréttir Halldór 04.07.2026 Halldór 27.06.2026 Halldór 20.06.2026 Halldór 13.06.2026 Halldór 06.06.26. Sjá meira