Halldór 13.06.2026 13. júní 2026 07:01 Mynd dagsins eftir Halldór Baldursson. Halldór Mest lesið Halldór 13.06.2026 Halldór Hagfræði almennings Guðmunda G. Guðmundsdóttir Skoðun Að gefast upp Haraldur Eiríksson Skoðun Að senda kjósendum fingurinn Atli Bollason Skoðun Upplýsingaóreiða ráðherra Hörður Þorsteinsson Skoðun Skólafrí - skelfing eða sæla Fjalar Freyr Einarsson Skoðun Mikilvægar staðreyndir um lög um brottfararstöð Jóhannes Óli Sveinsson Skoðun Öll trixin í bókinni Árni Guðmundsson Skoðun Hafa íslenskir neytendur lakari rétt en evrópskir? Arngrímur Stefánsson Skoðun Skynsemi fremur en upphrópanir í útlendingamálum Sævar Þór Jónsson Skoðun Fleiri fréttir Halldór 13.06.2026 Halldór 06.06.26. Halldór 30.5.2026 Halldór 23.05.2026 Halldór 16.05.2026 Halldór 09.05.2026 Halldór 02.05.2026 Sjá meira