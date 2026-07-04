Halldór 04.07.2026 4. júlí 2026 07:02 Mynd dagsins eftir Halldór Baldursson. Mest lesið Hef trú á Arnari Ögmundur Jónasson Skoðun Halldór 04.07.2026 Halldór Júlí - mánuður fötlunarstolts Freyja Haraldsdóttir ,Jana Birta Björnsdóttir Skoðun Húsnæðiskaupmáttur Eggert Sigurbergsson Skoðun Töpum við fullveldinu ef við göngum í ESB? Gunnar Ármannsson Skoðun Var þetta sýndarsamráð? Sigurborg Kr. Hannesdóttir Skoðun Samningurinn sem allir hafa lesið Skoðun Börn eiga ekki að bíða meðan kerfið rífst Guðmundur Ármann Skoðun Er Ísland tilbúið fyrir dánaraðstoð? Ingrid Kuhlman Skoðun Níutíu ár af sameiginlegu öryggi Ragnar Þór Ingólfsson Skoðun Fleiri fréttir Halldór 04.07.2026 Halldór 27.06.2026 Halldór 20.06.2026 Halldór 13.06.2026 Halldór 06.06.26. Sjá meira