Fimmtudaginn 9 júlí 2026 varð smá fjaðrafok í ESB umræðunni þegar það spurðist út að nýlega hefði Rob Jetten, forsætisráðherra Hollands, staðfest með algerlega afdráttarlausum hætti við umræður í Hollenska þinginu að fiskveiðistefna ESB væri ófrávíkjanleg og ef Ísland gengi í ESB þá þyrfti það að gangast að fullu undir regluverk ESB og afsala sér yfirráðum yfir auðlindum sínum, þar með talið fiskimiðunum. Þetta hefur valdið smá titringi í skotgröfunum, enda stangast þetta algerlega á við það sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra Íslands, hefur hingað til haldið fram (og því til sönnunar vísað í annars óútskýrð samtöl sín við óskilgreinda aðila í stjórnkerfi ESB). Þingmenn fleiri þjóða innan ESB hafa talað á sömu nótunum. Rétt er að minna á að sambandsþjóðir hafa neitunarvald, og Hollandi væri í lófa lagið að stöðva inngöngu Íslands í ESB nema við afhendum sambandinu full yfirráð yfir fiskimiðum og öðrum auðlindum sem Hollendingar ásælast greinilega. Augljóst er að ekki geta bæði haft rétt fyrir sér: ýmist er Rob Jetten að segja Hollensku þjóðinni ósatt eða þá að Þorgerður Katrín er að segja þeirri Íslensku ósatt.
Þetta hljóta að teljast merkileg tíðindi, og má renna líkum að því að þetta eigi eftir að hafa áhrif á marga kjósendur, þar sem þeir eru sjálfsagt ófáir sem alla jafna hefðu hneigst til "já" sem munu eiga erfitt með að samþykkja að Ísland afhendi skilyrðislaust öll yfirráð yfir auðlindum sínum. Eins og vænta má hafa því flestir Íslenskir fjölmiðlar gert þessu góð skil. Á því er þó ein undantekning og æpandi er þögn fréttastofu RÚV, sem hefur ekkert minnst á þetta.
Á fréttastofu RÚV telja menn að fréttir um gráðuga máfa og skordýrafaraldur í Danmörku eigi meira erindi við Íslendinga heldur en nýjar upplýsingar um afstöðu hugsanlegra viðsemjenda þegar kemur að Evrópusambandsaðild.
Þetta er orðið neyðarlega augljóst. Efast einhver lengur um hlutdrægni fréttastofu RÚV í ESB umræðunni?
Höfundur er tölvunarfræðingur.
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