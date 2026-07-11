Skoðun

Er ekki komið gott af því að mæta í sumar­frí eins og sími á 2% raf­hlöðu?

Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir skrifar

Það er merkilegt hvað við erum dugleg að skipuleggja vinnuna okkar en gleymum stundum að skipuleggja hvíldina.

Margir fara í sumarfrí með eina hugsun: „Nú ætla ég loksins að ná mér." Eins og sumarfríið sé þjónustuverkstæði sem á að gera við allt sem fór úrskeiðis yfir veturinn.

Ef við þurfum heilt sumar til að jafna okkur eftir veturinn, þá er eitthvað í starfsárinu sem þarf að skoða. Þrjár vikur í júlí eiga nefnilega ekki að sinna því hlutverki sem heilbrigt vinnuumhverfi á að sinna alla tólf mánuðina.

Við hjá Attentus vinnum daglega með stjórnendum sem vilja skapa vinnustaði þar sem fólk getur bæði blómstrað og viðhaldið heilbrigðri starfsorku. Líkt og birkitréð þarf næringu úr jarðveginum, sterkar rætur og svigrúm til að vaxa þurfum við líka að hlúa að eigin orku. Sem betur fer reynir enginn að hvetja birkið til að „bara herða sig aðeins" þegar það hefur staðið í norðanroki allan veturinn.

Streita er ekki alltaf óvinurinn. Smá streita getur verið eins og gott espresso. Fimmti bollinn fyrir hádegi er hins vegar allt annað mál. Vandinn skapast þegar við gefum okkur aldrei tíma til að endurhlaða. Hvíld er ekki leti. Hún er forsenda þess að við getum blómstrað.

Rannsóknir sýna að regluleg endurheimt dregur úr kulnun, eykur sköpunargáfu, bætir ákvarðanatöku og styrkir bæði líkamlega og andlega heilsu. Þegar hugurinn fær að róast vinnur heilinn úr reynslu, sér heildarmyndina skýrar og á auðveldara með að skapa nýjar hugmyndir.

Er ekki komið gott af því að safna upp þreytu fram í júlí? Væri ekki skynsamlegra að byggja upp starfsorkuna jafnt og þétt allt árið svo sumarfríið verði bónus en ekki björgunaraðgerð?

  • Leggðu símann frá þér.
  • Farðu út.
  • Finndu ilminn af skóginum.
  • Andaðu djúpt.
  • Leyfðu huganum að reika.
  • Finndu moldina undir fótunum.

Birkið vex ekki hraðar af því að reyna meira. Það vex þegar aðstæður leyfa því að vaxa. Það sama á við um okkur.

Ég óska ykkur öllum sumarfrís sem gefur ekki aðeins góðar minningar heldur líka nýja orku, skýrari hugsun og meiri innri ró. Því besta fjárfestingin fyrir haustið gæti verið að gera sem minnst í nokkrar vikur.

Kannski ættum við að hætta að spyrja: „Hvað ætlarðu að gera í sumarfríinu?“ og byrja frekar að spyrja: „Hvernig ætlarðu að haga vinnunni í haust svo næsta sumar verði frí en ekki viðgerð?“

Ég vona að við förum að líta á hvíld sem hluta af hverjum degi, ekki bara sumarfríinu. Því mér finnst í alvöru komið gott af því að mæta í sumarfrí eins og sími á 2% rafhlöðu.

Höfundur er ráðgjafi hjá Attentus.

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