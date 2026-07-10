Það borgar sig að skoða kostina Gunnar Ármannsson skrifar 10. júlí 2026 10:01 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra skrifaði á Facebook 9. júlí að ekki væri skynsamlegt að berjast gegn samningi sem ekki hefði enn verið gerður og bætti síðan við: „Það borgar sig hins vegar alltaf að skoða kostina.“ Ég er sammála því. En einmitt þess vegna vaknar óhjákvæmilega spurningin: Hvers vegna er þá verið að gefa íslensku þjóðinni svo lítinn tíma til að skoða kostina? Enginn veit hvernig hugsanlegur aðildarsamningur Íslands að Evrópusambandinu myndi líta út. Það er eðli samningaviðræðna. En það þýðir ekki að við vitum ekkert um það ferli sem þjóðin er nú beðin um að samþykkja. Við höfum áður farið í aðildarviðræður og fyrir liggja bæði samningsrammi Íslands og fjölmörg opinber gögn frá Evrópusambandinu um hvernig aðildarferlið er skipulagt og hvert markmið þess er. Þjóðin er því ekki aðeins að taka afstöðu til þess að fá frekari upplýsingar heldur einnig til þess hvort hefja eigi að nýju umfangsmikið aðildarferli. Einmitt þess vegna skipta tímamörkin máli. Forseti Alþingis, Þórunn Sveinbjarnardóttir, hefur sjálf bent á að ákvörðun um aðild að Evrópusambandinu sé sambærileg að mikilvægi við aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu árið 1949 og varnarsamninginn við Bandaríkin árið 1951. Ef það mat er rétt þá hlýtur þjóðin að eiga rétt á yfirvegaðri og vandaðri umræðu. Í stað þess virðist ríkisstjórnin ætla að láta þessa umræðu fara fram á örfáum vikum yfir hásumarið. Það er erfitt að sjá hvernig það samrýmist þeim orðum ráðherrans að það borgi sig að skoða kostina. Því stærra sem málið er, þeim mun ríkari ástæða er til að vanda umræðuna. En til þess að þjóð geti raunverulega skoðað kostina þarf hún ekki aðeins að fá að kjósa. Hún þarf líka að fá nægan tíma til að kynna sér málið, ræða það og ígrunda afleiðingar þess. Það er sú umræða sem ég tel að Íslendingar eigi skilið áður en þeir ganga að kjörborðinu. Ég tek því undir með dómsmálaráðherra um eitt: Það borgar sig að skoða kostina. En til þess þarf þjóðin fyrst að fá raunverulegt tækifæri til þess. Höfundur er lögmaður. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Gunnar Ármannsson Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Hvað sér unga fólkið sem ég sé ekki? Gunnar Salvarsson Skoðun Voru lífeyrisréttindi markvisst tekin af opinberum starfsmönnum og var engin leiðrétting launa? Gunnar Alexander Ólafsson,Sveinn Ólafsson Skoðun Evrópusambandið og fiskveiðar Finnur Torfi Magnússon. Skoðun Hlutdrægni RÚV í ESB umræðunni Birgir Finnsson Skoðun Iðumálið frá upphafi frá sjónarhóli Stóru-Laxárdeildar Esther Guðjónsdótti Skoðun Óttinn sem gerir fólk leiðitamt og þörfin að tilheyra Helga Þórólfsdóttir Skoðun Bíddu! Erum við ekki að kjósa um það sama? Yngvi Ómar Sigrúnarson Skoðun Stóra spurningin um íslenskt fiskeldi Björn Hembre,Daníel Jakobsson,Vidar Aspehaug Skoðun Gögnin á borðið Steindór Þórarinsson Skoðun Ég hélt að ég vissi hvað fullveldi væri Hilmar Kristinsson Skoðun Skoðun Skoðun Hljóðlát endalok íslensku vefumsjónarkerfanna Birgir Hrafn Birgisson skrifar Skoðun Það borgar sig að skoða kostina Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Hvað sér unga fólkið sem ég sé ekki? Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Hlutdrægni RÚV í ESB umræðunni Birgir Finnsson skrifar Skoðun Voru lífeyrisréttindi markvisst tekin af opinberum starfsmönnum og var engin leiðrétting launa? Gunnar Alexander Ólafsson,Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Evrópusambandið og fiskveiðar Finnur Torfi Magnússon. skrifar Skoðun Það er alltaf til byssa. Vertu blómið! Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun „Hagræðingar” í Reykjanesbæ Halldóra Fríða Þorvaldssdóttir,Guðný Birna Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Óttinn sem gerir fólk leiðitamt og þörfin að tilheyra Helga Þórólfsdóttir skrifar Skoðun Tennur og tryggingar Guðjón Sigurbjartsson skrifar Skoðun Iðumálið frá upphafi frá sjónarhóli Stóru-Laxárdeildar Esther Guðjónsdótti skrifar Skoðun Íslenska fánann á ekki að nota til skemmdarverka Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir skrifar Skoðun Stóra spurningin um íslenskt fiskeldi Björn Hembre,Daníel Jakobsson,Vidar Aspehaug skrifar Skoðun Bíddu! Erum við ekki að kjósa um það sama? Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar Skoðun Hver stjórnar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Vantar okkur líka lesefni sem börn hafa áhuga á að velja sjálf? Birgir Hrafn Birgisson skrifar Skoðun Verum góð við hvort annað Eva Pandora Baldursdóttir skrifar Skoðun Ég hélt að ég vissi hvað fullveldi væri Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Umburðarlyndið sem geltir Sveinn Kristjánsson skrifar Skoðun Börn fá aðeins eina bernsku Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar Skoðun Gögnin á borðið Steindór Þórarinsson skrifar Skoðun Röng spurning í réttri umræðu Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar Skoðun Vönduð hönnun er ábyrg uppbygging Björg Torfadóttir skrifar Skoðun Markaðsverð raforku í áttfalt heimilisverð Símon Einarsson skrifar Skoðun Aukin gjaldtaka vinnur gegn dreifingu ferðamanna Sara Sigmundsdóttir skrifar Skoðun Svíkjum ekki gerða samninga Bragi Bjarnason skrifar Skoðun Danir ætla að verja Grænland Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Já eða nei? Kosningar 29. ágúst 2026 Grétar H. Óskarsson skrifar Skoðun Þegar innviðaskuldin gjaldfellir samfélagssáttmálann Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Ekki sjá eftir atkvæðinu þínu! Arnar Steinn Þórarinsson skrifar Sjá meira