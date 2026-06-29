Í jólaskapi í júní Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 29. júní 2026 15:19 Hildigunnur Birgisdóttir var að opna sýninguna Jól í Ásmundarsal. Sóllilja Tindsdóttir Jólaandinn er ekki oft tengdur við júnímánuð en myndlistarkonan Hildigunnur Birgisdóttir er á öðru máli. Hún opnaði sýninguna Jól með pomp og prakt í Ásmundarsal síðastliðinn fimmtudag. Hildigunnur Birgisdóttir er fædd árið 1980 og hefur verið fulltrúi okkar Íslendinga á hinni virtu hátíð Feneyjartvíæringnum. Í listsköpun sinni lítur hún gagnrýnum augum á fjöldaframleiðslu, neyslumenningu, hnattræn framleiðslu- og útflutningskerfi og undarlegt lífshlaup varanna sem þau geta af sér. „Óheppilegar afurðir neysluhyggju eru efniviðurinn og manngerð kerfi eru áhöldin,“ segir Hildigunnur um þetta. Fjöldi fólks leit við að sjá listræna nálgun Hildigunnar á jólin en hér má sjá vel valdar myndir frá opnuninni: Gestir skoða jólapappír Hildigunnar.Sóllilja Tindsdóttir Ungur listunnandi með hjálm.Sóllilja Tindsdóttir Jólagestir á öllum aldri.Sóllilja Tindsdóttir Listunnendur á spjalli.Sóllilja Tindsdóttir Markús Þór Andrésson safnstjóri Listasafns Reykjavíkur í góðum félagsskap. Sóllilja Tindsdóttir Rætt við Hildigunni listamann.Sóllilja Tindsdóttir Skál fyrir jólunum!Sóllilja Tindsdóttir Hallgrímur Helgason lét sig ekki vanta.Sóllilja Tindsdóttir Strákar á spjalli.Sóllilja Tindsdóttir Elizabeth Tinna Arnardóttir, flugfreyja hjá Icelandair, tók púlsinn á sýningunni. Sóllilja Tindsdóttir Köflótt var vinsælt í klæðum gesta.Sóllilja Tindsdóttir Gleði og gaman.Sóllilja Tindsdóttir Piparkökumaðurinn hálfkláraður á veggnum.Sóllilja Tindsdóttir Spáð og spegúlerað.Sóllilja Tindsdóttir Listin vekur upp skemmtileg samtöl.Sóllilja Tindsdóttir Sprækir sýningagestir.Sóllilja Tindsdóttir Það var mikið jólafjör í Ásmundarsal síðastliðinn fimmtudag.Sóllilja Tindsdóttir Jólaseríurnar uppi.Sóllilja Tindsdóttir Sýningin stendur til þriðja ágúst.Sóllilja Tindsdóttir Stuð.Sóllilja Tindsdóttir Listamaður leggst í gólfið.Sóllilja Tindsdóttir Listamenn í gleði, Margrét Bjarnadóttir, Hildugunnur og fleiri góðir gestir. Sóllilja Tindsdóttir Margrét Bjarnadóttir í smart rauðum jakka.Sóllilja Tindsdóttir Skvísur á sýningu.Sóllilja Tindsdóttir Jólaborðar hengdir á vegg.Sóllilja Tindsdóttir Sýningar á Íslandi Myndlist Menning Mest lesið Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert Lífið „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Lífið Segist ekki hafa viljað láta kenna sig við Zuckerberg Lífið Syntu í tæpa þrettán tíma með höfrungum og hákörlum Lífið Synir Britney gengu tískupallinn í París Tíska og hönnun Kanada getur nú tekið þátt í Eurovision Lífið Fór til Spánar sem au pair og kom aldrei heim Lífið „Í þessum bransa lærir maður að vera með breitt bak“ Lífið „Í mínum huga var þessi dagur fullkominn“ Lífið Harry og Meghan fá ekki lögregluvernd Lífið Fleiri fréttir Sex íslenskir söngvarar ráðnir til Þjóðaróperunnar Myndaveisla: Þær voru fjallkonur um land allt í ár Þrír fulltrúar Íslendinga í hópi topp 20 undir 30 Hilmir Snær stígur einn á svið Arnhildur Pálmadóttir er borgarlistamaður Reykjavíkur Veggjakrotað með kandýfloss á sýningunni „Hæhóogjibbíjei” Myndaveisla: Aldrei of gamall til að skella sér á bak David Hockney er látinn Ný bók frá Kirkegaard 47 árum eftir dauða hans Pissaði fyrir framan fólk í sjö klukkutíma á dag Þorgerður Katrín og Sólveig Anna í þrumustuði í Þulu Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Marjane Satrapi er látin „úr sorg“ Natasha S. hlýtur Maístjörnuna Deilt um sýningu Bjarkar: „Asnalega uppsett og kostnaðarsamt prump“ Samfélag í bleyti framlag Íslands á Feneyjartvíæringnum í arkitektúr Aðalsteinn Bergdal er látinn Jónmundur bæjarlistamaður Garðabæjar 2026 Stóri skandallinn, óvæntir sigurvegarar og ótvíræð taplið Óresteia og Lína sigursælust á Grímunni Fjörður og mynd um áhrif innrásar Rússa verðlaunuð í Cannes „Þetta parísarhjól sökkar“ Tónlistariðnaðurinn mikið til „klám og rúnk“ Lætur Parkinson ekki lengur stöðva sig Borgin vill breyta Ingólfstorgi í sumarmarkað: „Eins og þruma úr heiðskíru lofti“ Tíminn stóð í stað í bílveltunni Sjóðheitir listamenn í eina litríka sæng Benedict snýr aftur í Þjóðleikhúsið og Óresteia í útrás Heiðra Sigrúnu Eldjárn með sérstöku brunnloki í Lækjargötu Myndlistarkonan Rúna er látin Sjá meira