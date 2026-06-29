Menning

Í jóla­skapi í júní

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Hildigunnur Birgisdóttir var að opna sýninguna Jól í Ásmundarsal.
Hildigunnur Birgisdóttir var að opna sýninguna Jól í Ásmundarsal. Sóllilja Tindsdóttir

Jólaandinn er ekki oft tengdur við júnímánuð en myndlistarkonan Hildigunnur Birgisdóttir er á öðru máli. Hún opnaði sýninguna Jól með pomp og prakt í Ásmundarsal síðastliðinn fimmtudag. 

Hildigunnur Birgisdóttir er fædd árið 1980 og hefur verið fulltrúi okkar Íslendinga á hinni virtu hátíð Feneyjartvíæringnum. Í listsköpun sinni lítur hún gagnrýnum augum á fjöldaframleiðslu, neyslumenningu, hnattræn framleiðslu- og útflutningskerfi og undarlegt lífshlaup varanna sem þau geta af sér. 

„Óheppilegar afurðir neysluhyggju eru efniviðurinn og manngerð kerfi eru áhöldin,“ segir Hildigunnur um þetta. 

Fjöldi fólks leit við að sjá listræna nálgun Hildigunnar á jólin en hér má sjá vel valdar myndir frá opnuninni: 

Gestir skoða jólapappír Hildigunnar.Sóllilja Tindsdóttir
Ungur listunnandi með hjálm.Sóllilja Tindsdóttir
Jólagestir á öllum aldri.Sóllilja Tindsdóttir
Listunnendur á spjalli.Sóllilja Tindsdóttir
Markús Þór Andrésson safnstjóri Listasafns Reykjavíkur í góðum félagsskap. Sóllilja Tindsdóttir
Rætt við Hildigunni listamann.Sóllilja Tindsdóttir
Skál fyrir jólunum!Sóllilja Tindsdóttir
Hallgrímur Helgason lét sig ekki vanta.Sóllilja Tindsdóttir
Strákar á spjalli.Sóllilja Tindsdóttir
Elizabeth Tinna Arnardóttir, flugfreyja hjá Icelandair, tók púlsinn á sýningunni. Sóllilja Tindsdóttir
Köflótt var vinsælt í klæðum gesta.Sóllilja Tindsdóttir
Gleði og gaman.Sóllilja Tindsdóttir
Piparkökumaðurinn hálfkláraður á veggnum.Sóllilja Tindsdóttir
Spáð og spegúlerað.Sóllilja Tindsdóttir
Listin vekur upp skemmtileg samtöl.Sóllilja Tindsdóttir
Sprækir sýningagestir.Sóllilja Tindsdóttir
Það var mikið jólafjör í Ásmundarsal síðastliðinn fimmtudag.Sóllilja Tindsdóttir
Jólaseríurnar uppi.Sóllilja Tindsdóttir
Sýningin stendur til þriðja ágúst.Sóllilja Tindsdóttir
Stuð.Sóllilja Tindsdóttir
Listamaður leggst í gólfið.Sóllilja Tindsdóttir
Listamenn í gleði, Margrét Bjarnadóttir, Hildugunnur og fleiri góðir gestir. Sóllilja Tindsdóttir
Margrét Bjarnadóttir í smart rauðum jakka.Sóllilja Tindsdóttir
Skvísur á sýningu.Sóllilja Tindsdóttir
Jólaborðar hengdir á vegg.Sóllilja Tindsdóttir
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