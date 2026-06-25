Borgarlínan og Línuborg Soria Þórður Már Sigfússon skrifar 25. júní 2026 13:31 Í opinberri umræðu um samgöngur á höfuðborgarsvæðinu er Borgarlínunni gjarnan lýst sem tæknilegu innviðaverkefni, þ.e. nýjum vögnum, sérreinum og greiðari almenningssamgöngum. En verkefnið ristir hins vegar dýpra. Borgarlínan er ekki bara samgöngubót; hún er skipulagsafl. Hún byggir á hugmyndafræðilegri sýn línuborgarinnar (Ciudad Lineal) sem spænski verkfræðingurinn Arturo Soria y Mata kynnti til sögunnar árið 1882. Þótt rúm ein og hálf öld skilji verkefnin að, eru þau af sama meiði. Borgarlínan er í raun línuborg Soria, lögð yfir núverandi byggð til að styrkja hryggjarstykki höfuðborgarsvæðisins. Mótunarafl samgangna Í kjölfar iðnvæðingarinnar á síðari hluta 19. aldar glímdu evrópskar borgir við eins konar tilvistarkreppu. Hið hefðbundna þróunarferli að stækka til allra átta út frá eldri kjarna megnaði í mörgum tilvikum ekki lengur að hýsa þann fjölda sem streymdi úr sveitunum. Soria sá að lausnin fólst í breyttu borgarformi. Í stað þess að þrýsta byggðinni út á við valdi hann að þróa byggðina meðfram öflugum samgönguás. Þessi sýn markaði upphaf þess sem í dag kallast samgöngumiðað skipulag (transit-oriented development eða TOD). Kjarninn í hugsun Soria var sá að almenningssamgöngur ættu að móta form og þéttleika byggðarinnar. Sýn Soria byggðist ekki á óvissuþáttum heldur á vel ígrunduðu heildarskipulagi þar sem grunnhugmyndin var jafn einföld og hún var skýr. Burðarásinn átti að vera 30 til 40 metra breitt aðalstræti þar sem sporvagna- og járnbrautateinar lágu í miðjunni, rammaðir inn af þéttum trjáröðum og lundum. Sjálf byggðin beggja vegna var skýrt afmörkuð þannig að heildarbreidd línuborgarinnar fór aldrei yfir 500 metra, sem tryggði að allir íbúar væru í innan við fimm mínútna göngufjarlægð frá samgönguásnum. Það er nákvæmlega þessi hugmyndafræði sem knýr Borgarlínuna. Höfuðborgarsvæðið hefur um áratugaskeið þróast á forsendum einkabílsins, þar sem byggðin hefur breitt úr sér í formi lágreistrar úthverfaútþenslu. Borgarlínunni er ætlað að snúa þessari þróun við. Hún á ekki að þjóna óheftri útþenslu, heldur mun hún virka sem segull fyrir vöxt inn á við. Hún á að skilgreina hvar og hvernig borgin þéttist á næstu áratugum. Línuborgin lögð yfir núverandi byggð Stóri munurinn á verkefni Soria í Madríd árið 1894 og Borgarlínunnar í dag er upphafspunkturinn. Soria teiknaði sína línuborg á autt blað í útjaðri Madrídar. Borgarlínan stendur frammi fyrir flóknara verkefni: Hún er línuborg sem leggja þarf ofan á þegar gróna, bílamiðaða byggð. Borgarlínan mun mynda nýjan, samfelldan ás sem bindur saman ólíka borgarkjarna, frá háskólasvæðunum og miðborginni, austur um Suðurlandsbraut og Ártúnshöfða, og suður í Kópavog og Hafnarfjörð. Með því að skilgreina þennan skýra ás er verið að innleiða línuborgarmódelið í reynd. Innan þessa áss verður til nýtt jafnvægi í anda Soria. Á sama hátt dregur Borgarlínan innviði og þjónustu að sér. Meðfram henni mun rísa blönduð byggð, sem breytir samgönguæðum svæðisins úr dæmigerðum malbiksræmum í lifandi og aðgengileg borgarrými þar sem allt er innan seilingar á tveimur jafnfljótum. Hryggjarstykkið styrkt Borgarlínan mætir iðulega þeirri gagnrýni að hún sé of dýr eða að hún henti ekki dreifðri byggð höfuðborgarsvæðisins. En sú gagnrýni byggir á þeim misskilningi að samgöngukerfi eigi eingöngu að leysa núverandi umferðarvanda. Ef við rýnum í verkefnið með augum Soria verður Borgarlínan að skipulagslegri nauðsyn. Hún er hryggjarstykkið sem heldur dreifðri borg saman. Með því að þétta byggðina meðfram línunni er komið í veg fyrir frekari ásókn í óröskuð svæði í útjaðri borgarinnar. Þetta speglar hugsjón Soria, sem vildi einmitt vernda „viðfeðmt ræktunarland og óspillta náttúru“ með því að takmarka breidd línuborgarinnar við 500 metra. Þótt línuborgin í Madríd hafi á sínum tíma runnið út í sandinn vegna fjármagnsskorts, lifir kjarni hennar í hönnun og skipulagi borga nútímans. Borgarlínan er skýrt dæmi um þessa arfleifð. Við þurfum bara að líta á þessi tvö hugtök, Borgarlínu og Línuborg, til að sjá líkindin. Nafngiftirnar sjálfar afhjúpa ræturnar. Með því að leggja þennan ás yfir höfuðborgarsvæðið erum við loksins að færa almenningssamgöngur úr óbeinu þjónustuhlutverki yfir í að verða hið sterka mótandi afl öflugs borgarsamfélags. Höfundur er skipulagsfræðingur. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Borgarlína Mest lesið Nei Íslandsbanki ég er ekki 6 ára Kristján Logason Skoðun Dregur til tíðinda Hannes Pétursson Skoðun Hvar mega okkar minnstu bræður borða? Ebba Margrét Magnúsdóttir Skoðun Valdatafl og viðskiptapólitík í lagareldi Eydís Ásbjörnsdóttir Skoðun Lífeyririnn okkar má ekki týnast Sandra B. 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