Halldór 15.08.2026 15. ágúst 2026 07:03 Mynd dagsins eftir Halldór Baldursson. Halldór Mest lesið Halldór 15.08.2026 Halldór „Voðalega er hún Anna orðin erfið“ Helena Jónsdóttir Skoðun Um skuldir – og þakkarskuldir Jón Baldvin Hannibalsson Skoðun Þegar fyrrverandi forseti stjórnlagadómstóls stærsta hagkerfis Evrópu varar við því að ríkið sé komið að vendipunkti er ástæða til að hlusta Erna Bjarnadóttir Skoðun Erum við að fóðra glæpaheiminn og bótakerfin? Davíð Bergmann Skoðun Hver á hugmyndina um tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu? Halldóra Lillý Jóhannsdóttir Skoðun Engar varnir gegn dýrasjúkdómum – Óafturkræft slys Halldór Runólfsson Skoðun Seðlabankinn uppfærði matið: Það nýja hentar ekki sögunni sem stjórnvöld vilja segja Jón Helgi Egilsson Skoðun Hættum að giska: Fáum svörin á borðið Stefán Pettersson Skoðun Árangur íslenskra stjórnmálamanna Steinn Kári Ragnarsson Skoðun Fleiri fréttir Halldór 15.08.2026 Halldór 08.08.26 Halldór 01.08.2026 Halldór 25.07.2026 Halldór 18.07.2026 Halldór 11.07.2026 Halldór 04.07.2026 Sjá meira