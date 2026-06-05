Ég er hætt að flokka rusl! Marta Eiríksdóttir skrifar 5. júní 2026 10:30 Já ég ætla að henda öllu heimilissorpi í einn poka hér eftir. Ég er hætt að nota pappírs sogrör og hætt að nota umhverfisvænar hreinsivörur. Hætt að kaupa allt sem á að vera umhverfisvænt!! Hvers vegna á litla ég að vinna að umhverfisvernd á meðan yfirvöld jarðarinnar eru að skapa hina mestu náttúruvá okkar tíma og fikta með náttúrulegt veðurfar? Talandi um kolefnisspor! Allt heilvita fólk hefur tekið eftir því hvað skýjafar himinsins hefur breyst undanfarin ár og sérstaklega síðustu mánuði. Í vor og byrjun sumars hefur varla sést til sólar eða bláhimins vegna skýsáningar (cloud seeding) og efnaráka (chemtrails). Afleiðingarnar sjá allir; Grátt skýjaþykkni hylur himininn eins og hjálmur. Sólin nær ekki að senda geisla sína til jarðarinnar. Afleiðingin er ekkert veður í marga samliggjandi daga. Við vitum að sólin er lífgjafi alls á jörðunni. Hún nærir auðvitað gróðurinn, moldina, matvælaframleiðslu, dýrabúskap, skordýr og menn. Svo ekki sé minnst á áhrif sólarinnar á andlega heilsu mannkyns. Við verðum að fá sól til serotonin framleiðslu. Við, sem munum hvernig tær og heilbrigður bláhiminn lítur út, vitum að það er eitthvað galið á seyði núna. Bara það hvernig veðurfar í janúar og febrúar birtist okkur hér á landi, ætti að hafa vakið fólk til umhugsunar um grunsamlegt veðurfar. Tilraunir manna með veðrið komu fyrst fram á fimmta áratug síðustu aldar. Aðferðinni hefur verið beitt nokkrum sinnum opinberlega. Til dæmis í Víetnam stríðinu og Kína þegar Olympíuleikar fóru þar fram. Núna má leita sér margra heimilda þar sem íbúar í sólskinsríkjum Bandaríkjanna grátbiðja fylkisþingmenn að banna þessar úðunaraðgerðir. Fólk er búið að fá meira en nóg! Umræða er farin af stað. Hvað með okkur? Árið 2018 var samkomulag gert á meðal þjóða um aðgerðir til þess að lækka hitastig jarðar. Þá hafði tækni fleygt hratt fram og ný tegund háfleygra flugvéla teknar í notkun. Þeirra hlutverk er að úða háloftin með aluminium og fleiri efnum sem dimma fyrir sólina. Búa til "gervi" veður. Yngra fólkið í dag heldur að útlit himinsins sé bara eðlilegt. Það þekkir ekki annað, því úðunaraðgerðirnar hafa stóraukist undanfarin átta ár eða eftir undirritun samningsins. Við hjónin fórum til Kosta Ríka um páskana og sáum þar aftur "heilbrigðan" himinn eins og við munum eftir honum á árum áður hér á Íslandi. Kosta Ríka á allt sitt undir sólinni, efnahagur landsins byggir á ræktun kaffibauna og súkkulaðis. Þess vegna hafa þarlend yfirvöld væntanlega ekki undirritað neinn svona samning eins og Ísland. Þar fær náttúran að stýra veðrinu sjálf. Eðlilega. Það var mikill léttir að sjá þarna aftur sólina skína óáreitta án skýjamóðu. Auðvitað voru hvítir skýjahnoðrar stundum á hreyfingu um loftin blá. Við þurfum að ræða þessi mál upphátt og íslensk yfirvöld verða að banna þessar úðunaraðgerðir yfir landinu okkar. Strax núna! Öll umræða um umhverfismál þarf að hverfast í kringum þetta. Umhverfissamtök þurfa að taka þessar úðunaraðgerðir inn í reikningsdæmið. Þetta er að hafa gífurleg áhrif. Ein mesta náttúruvá vofir yfir öllum jarðarbúum ef þetta verður ekki stöðvað strax! Hægt er að leita sér margra gagna um þessar úðunaraðgerðir. Vísindamenn hafa lýst yfir áhyggjum sínum um óafturkræfa eyðileggingu á náttúrulegu veðurfari ef þessar aðgerðir halda áfram. Vegna þessa segja þeir, að hitinn sem sólin sendir frá sér til jarðarinnar endurkastist aftur til sólarinnar og lokast inni í lofthjúpnum. Það hækkar hitastig jarðar en lækkar það ekki. Umræðan er orðin mjög hávær í Bandaríkjunum og almenningur heimtar að þetta verði stöðvað þegar í stað. Hvað með okkur? Efnin sem notuð eru í úðunina búa til súrt regn sem fellur til jarðar og mengar jarðveginn. Eyðileggur trén. Býflugum hefur fækkað. Það sem átti að vera bráðsnjöll aðgerð til að sporna við ofhitnun jarðarinnar er að snúast í hættulegt athæfi og stórkostlegar veðurhamfarir. Já svo alvarlegt er þetta mál! Þessar úðunaraðgerðir kosta offjár. Þjóðir heims greiða háar fjárhæðir í loftslagssjóði. Fara þeir fjármunir í þessar vafasömu aðgerðir? Almenningur á Íslandi verður að rísa upp gegn þessu, láta í sér heyra. Krefjast þess að yfirvöld banni úðunaraðgerðir yfir landinu okkar. Orð eru til alls fyrst. Byrjum að tala saman! Höfundur er rithöfundur. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Ég er hætt að flokka rusl! Marta Eiríksdóttir Skoðun Að langa en geta ekki Birna Heiðarsdóttir Skoðun Tala og tala en gera ekki neitt Tómas Þór Þórðarson Skoðun Hver er munurinn á Þorgerði Katrínu og Donald Trump? 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