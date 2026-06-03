Skoðun

Minna kerfi og meiri hverfi

Róbert Ragnarsson skrifar

Viðreisn var skýr á því í kosningabaráttunni að við ætlum að einfalda stjórnkerfi borgarinnar, draga úr kostnaði og koma þeim peningum í þjónustu og fjárfestingar í hverfunum.

Nú er það loforð að komast til framkvæmda.

Fyrsta verk Viðreisnar í borgarstjórn er að stofna stýrihóp um hagræðingu og breytingar í stjórnkerfinu.

Þeir flokkar sem mynda nýjan meirihluta í borgarstjórn lögðu allir áherslu á að hagræða og einfalda borgarkerfið. Borgarbúar tóku undir þá áherslu í kosningum og veittu okkur sterkt umboð til að ganga í verkefnið.

Hagræðingin liggur í yfirbyggingunni

Í kosningunum var mjög skýrt ákall frá borgarbúum og starfsfólki borgarinnar um að staðinn verði vörður um grunnþjónustuna og að veitt verði meira fé í fjárfestingu í skólum, leikskólum, íþróttamannvirkjum og öðrum mikilvægum innviðum.

Tilgangur þessarar vinnu er einmitt að færa fjármuni úr yfirbyggingu og inn í þá þjónustu og innviði sem borgarbúar finna fyrir í daglegu lífi. Minna kerfi og meiri hverfi.

Þar eru borgarfulltrúar ekki undanskildir. Reglur um launakjör verða endurskoðaðar og við munum leggja til við Alþingi að borgarstjórn verði veitt heimild til að ákveða að fjöldi borgarfulltrúa verði á bilinu 15 til 23, en ekki á bilinu 23 til 31 borgarfulltrúi eins og nú er. Það mun leiða til mikils sparnaðar í yfirbyggingu.

Viðreisn gengur í verkin

Í skúffum ráðhússins eru fyrirliggjandi góðar hugmyndir og tillögur að breytingum á stjórnkerfinu sem skila hagræði og aukinni skilvirkni. Við ætlum að byggja á þeim og innleiða góð verkefni í samstarfi við stjórnendur borgarinnar. Við ætlum að ganga í verkin og taka góðar ákvarðanir jafnt og þétt. Borgarbúar munu verða varir við fyrstu ákvarðanir á næstu vikum, en við gerum ráð fyrir að innleiðing stærri breytinga geti tekið allt að tvö ár.

Mannvirðing er eitt af gildum Viðreisnar

Við í Viðreisn höfum verið opin og heiðarleg með að stöðugildum í stjórnsýslu muni óhjákvæmilega fækka. Hjá Reykjavíkurborg starfar öflugt og hæft fólk sem eftirspurn er eftir í atvinnulífinu. Við breytingar sem þessar er mikilvægt að gæta að öllum réttindum starfsfólks og sýna fólki virðingu við stórar breytingar. Í samstarfi við stjórnendur borgarinnar og með góðum stuðningi mannauðs- og starfsumhverfissviðs munum við framkvæma breytingarnar faglega og af virðingu.

Viðreisn lofaði að einfalda stjórnkerfið, draga úr kostnaði í yfirbyggingu og færa meira fé í þjónustu og fjárfestingar í hverfunum.

Nú hefst sú vinna.

Höfundur er stjórnmálafræðingur og borgarfulltrúi Viðreisnar í Reykjavík.

Viðreisn Borgarstjórn Reykjavík

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