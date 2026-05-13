Þegar ég tók skrefið og ákvað að bjóða mig fram til sveitastjórnarkosninga þá kom vissulega upp sú spurning hvað ég hefði fram að færa til samfélagsins. Við konur eigum það oft til að tala okkur niður. Hvað get ég svo sem haft til málanna að leggja?
Sem hjúkrunarfræðingur hef ég alltaf vilja vera hlutlaus. Ég mismuna ekki og þarf að geta sinnt öllum jafnt. Sama hvaða kyn, þjóðerni eða þjóðfélagsstétt um ræðir. Sama hvort það sé einhver sem hefur ólíkar skoðanir en ég.
En eftir vandlega ígrundun komst ég að þeirri niðurstöðu að þetta er einmitt ástæða þess að ég hef svo margt fram að færa.
Gildi Viðreisnar höfða mest til mín og þess vegna valdi ég Viðreisn sem minn flokk.
Ef allir flokkar myndu vinna eftir þessum gildum þá væri Ísland á betri stað.
Fordómar, kvenfyrirlitning og sérhagsmunir eiga að mínu mati engan stað í pólitík.
Ef við ætlum að bjóða okkur fram til þess að vinna að bættu samfélagi þá eigum við að gera það af því að við viljum vel fyrir alla, ekki bara suma og alls ekki til þess að verja eigin hagsmuni umfram annarra.
Listi Viðreisnar í Kópavogi er samsettur af fólki með fjölbreyttan bakgrunn. Fjölbreytt menntun, reynsla og lífstíll endurspegla breidd samfélagsins. En öll eigum við það sameiginlegt að við viljum vinna saman að því að bæta samfélagið með gildi Viðreisnar að leiðarljósi.
Alla kosningabaráttuna hefur listinn unnið saman sem lið. Samheldnin og kærleikurinn verið alls ráðandi. Þannig liðsheild og samvinnu þarf til þess að reka gott bæjarfélag.Bæjarfélag sem tekur tillit til allra íbúa og setur þarfir þeirra í forgangi. Bæjarfélag þar sem er gott að alast upp og þar sem allar kynslóðir geta búið saman og notið samveru hvors annars.
Til þess þarf að búa vel að barnafjölskyldum og gera þeim kleift að geta kaupa eða leigja húsnæði á viðráðanlegu verði.
Við þurfum sanngjörn gjöld á þjónustu við barnafjölskyldur. Við þurfum skóla sem kemur til móts við nemendur og sérþarfir þeirra. Við þurfum samfélag með fjölbreytt úrval tómstunda sem stuðla að lýðheilsu og forvörnum. Við þurfum að veita fólki þjónustu þegar hennar er þörf, bæði ungum sem öldnum.
Þess vegna þurfum við að setja X við C á laugardaginn.
Höfundur er fjölskyldukona sem skipar 6. sæti á lista Viðreisnar í Kópavogi.
Sigrún Ásta Einarsdóttir skrifar
