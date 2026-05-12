Fyrir stuttu óskaði ég eftir því að fá upplýsingar um stöðuna á Barnaskóla Kársness á dagskrá bæjarráðs. Ég fékk engin skrifleg gögn. Á fundinum kom hins vegar fram að Kópavogsbær hefði reynt að kyrrsetja eignir ítalska verktakans á Ítalíu. Það gekk ekki, því ítalski verktakinn er í einhvers konar fjárhagslegri endurskipulagningu og ekki hægt að ganga að eignum hans til tryggingar fyrir bótum.
Barnaskólinn átti að kosta 3,2 milljarða árið 2021 en kostnaðurinn er nú að nálgast 9 milljarða. Ég er algjörlega handviss um að ef þetta mál væri í Reykjavík væri allt brjálað, enda er framúrkeyrslan gríðarleg. Til dæmis fór Bragginn 257 milljónum fram úr áætlun, en Kársnesskóli hefur farið milljörðum fram úr miðað við það tilboð sem tekið var í skólann og þann kostnað sem skólinn átti að bera. Þegar ákveðið var að rifta samningnum var búið að greiða verktakanum 1,5 milljarð og verkið átti þá að vera um það bil hálfnað. Kópavogsbær ákvað að bjóða verkið ekki út aftur, heldur voru undirverktakar meira og minna settir á tímakaup. Það er auðvitað brjálsemi.
Bæjarfulltrúar fengu upplýsingar um að krafan á ítalska verktakann ætti að liggja fyrir í nóvember 2025. Síðan var talað um mars og svo mánaðamótin apríl/maí. Enn hafa engar upplýsingar um kröfuna komið fram. Hvað veldur? Hvað tefur? Allt bendir til þess að Kópavogsbær fái tjónið ekki bætt að fullu og óvissa er uppi um hvort einhverjar bætur fáist yfirleitt.
Það hefur háttað þannig til á þessu kjörtímabili að öll stóru verkefnin sem þessi meirihluti snertir fara í skrúfuna.
Meirihlutinn fékk upp í hendurnar nýtt hverfi til úthlutunar. Fyrsti áfangi var strax kærður og ákvörðunin um úthlutun var felld úr gildi, þar sem hún fór í bága við jafnræðisreglu og réttmætisreglu stjórnsýslulaga. Enn ekki hvað! Nú er enn eitt dómsmálið í boði Sjálfstæðisflokks og Framsóknar farið í gang.
Nýverið lögðu þau síðan af stað með samkeppnisviðræður um byggingu nýrrar stúku fyrir HK. Kostnaðaráætlunin er 2,2 milljarðar. Strax er komin kæra frá Ístaki og samningsgerð hefur verið stöðvuð. Kærunefnd metur nú málið og lætur í ljós álit sitt á skaðabótaskyldu Kópavogsbæjar. Það verður fróðlegt að sjá hvernig Kópavogsbær ætlar að svara þeim alvarlegu athugasemdum sem komið hafa fram um ferlið.
Svo má ekki gleyma því að Kópavogsbær hefur tekið inn um 10 milljarða í sölu lóða á þessu kjörtímabili. Þess vegna líta mælikvarðarnir betur út. Þegar einskiptis lóðasala er tekin út úr uppgjöri ársins 2025 er Kópavogsbær rekinn með 400 milljóna króna halla.
Staðan er þannig að annaðhvort þarf að koma til lántaka eða lóðasölu til þess að skila rekstrinum á núlli. Kjörnir fulltrúar sem vilja geta sagt að þetta sé „besta rekstrarár í 18 ár þrátt fyrir miklar fjárfestingar“ hafa því ríkan hvata til að selja allar lóðir til hæstbjóðenda. Með þessari aðferð getur lóðakostnaður numið 12–16 milljónum króna á hverja íbúð áður en tekið er tillit til lögbundinna gjalda og byggingarkostnaðar. Það bitnar á ungu fólki og tekjulægri fjölskyldum sem eiga sífellt erfiðara með að komast inn á íbúðamarkaðinn. Já, og svo má bæta því við að meirihlutinn hefur hækkað gatnagerðargjöld um 140% á kjörtímabilinu.
Þannig að þetta meinta „besta rekstrarár í 18 ár“ og þessar „miklu fjárfestingar“ eru ekkert annað en álögur á ungt fólk og framúrkeyrsla í opinberum framkvæmdum.
Höfundur er oddviti Viðreisnar í bæjarstjórn Kópavogsbæjar.
