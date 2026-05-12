Í aðdraganda kosninga er ýmislegt rætt, ritað og lofað. Við sem íbúar eigum að vera með gagnrýna hugsun þegar kemur að stjórnmálum, skoða stefnumál flokkana, sjá hvað hentar mér sem íbúa hverju sinni og kjósa eftir eigin sannfæringu. Íbúar eiga að láta í sér heyra og vera kröfuharðir á stjórnunarhætti kjörinna fulltrúa og undirmanna þeirra í sveitarfélaginu. Við sem íbúar og grunnstoðir Kópavogs getum ekki liðið það að horft sé fram hjá okkar vilja og ákalli þegar kemur að skipulagsmálum, innviðum og grunnþjónustu.
Af hverju að setja X við M þann 16. maí?
Miðflokkurinn í Kópavogi mun stöðva Reykjarvíkurvæðinguna sem á sér stað í Kópavogi. Það eru engin merki þess eða ákall frá íbúum Kópavogs að Reykjavíkurvæðingin eigi heima inná borðum Kópavogsbúa. Samkvæmt nýjustu könnunum þá hafnar meirihluti Kópavogsbúa þéttingu byggðar og Borgarlínu. Miðflokkurinn er eini flokkurinn í Kópavogi sem talar gegn þéttingarstefnunni, Borgarlínu, bílastæðakvíða og aðför að fjölskyldubílnum. Við í Miðflokknum viljum einnig að byggðar séu hér íbúðir sem munu standast kröfur HMS um ljós og birtuskilyrði í framtíðinni, við einfaldlega hugsum til framtíðar. Það var einu sinni sagt „það er gott að búa í Kópavogi”, við skulum ekki breyta því í „það er þröngt að búa í Kópavogi”.
Miðflokkurinn í Kópavogi mun ráðast í innviðauppbyggingu í sveitarfélaginu. Eftir mikið ákall þarf að ráðast í úrbætur á leikskólum, skólum og íþróttamannvirkjum. Kröftugt eftirlit og viðhald þarf að vera til staðar á mannvirkjum bæjarins. Fjárfesta þarf í loftgæðum og hljóðvist í leik- og grunnskólum en með því stórbætum við starfs- og námsumhverfi kennara og nemenda.
Miðflokkurinn í Kópavogi mun taka skólamálin föstum tökum, setja námsárangur í fyrsta sæti. Minnka nemendahópa, koma á aga og vinnufrið í skólastofu. Við munum aflétta spjaldtölvuvæðingunni sem á sér stað skólum Kópavogsbæjar. Það er skýrt ákall frá foreldrum um að minnka skjátíma hjá börnum og munum við aðstoða foreldra í þeirri vegferð. Við ætlum að taka upp samræmd próf með tölulegum einkunnum, námsmat verður í forgrunni svo foreldrar geti áttað sig á stöðu síns barns innan skólakerfisinns. Skóli með aðgreiningu verður settur á laggirnar og mætt verður þörfum hvers og eins.
Miðflokkurinn í Kópavogi mun efla velferðarþjónustuna, taka til í stjórnsýslunni, auka skilvirkni og þjónustu við íbúa. Auðvelda þarf umsóknar og tilkynningarferlið fyrir íbúa. Starfsfólk Kópavogs þarf að grípa boltann og veita fólki nauðsynlegar upplýsingar. Íbúar verða að geta áttað sig á því hvar þeir standa í kerfinu. Ólíðandi er að íbúar lendi á milli skips og bryggju í þeim málum sem þola enga bið og engin tekur afstöðu innan stjórnsýslunnar. Borið hefur á því að einstaka mál liggi inni á borði hjá stjórnsýslunni svo mánuðum skiptir án nokkurra upplýsinga til hlutaðeigandi aðila um stöðu mála.
Miðflokkurinn í Kópavogi mun gera Kópavogsbæ að skemmtilegra sveitarfélagi. Fjárfesting í útivistarsvæðum Kópavogs í samráði og sátt við íbúa og eftir þeirra þörfum. Það er algjört ákall um góðan af girtan leikvöll með sér leiktækjum fyrir aðila með fötlunarvandamál. Með fjárfestingu af þessu tagi stuðlum við að bættri lýðheilsu ungra og þeirra sem eldri eru. Miðflokkurinn ætlar að endurvekja áramótabrennu og koma á fót alvöru bæjarhátíð í Kópavogi sem sameinar Kópavogsbúa og við getum verið stolt af.
Miðflokkurinn í Kópavogi er tilbúinn í samtalið, hlusta á og svara ákalli frá íbúum. Miðflokkurinn ætlar að standa vörð um Kópavog og hagsmuni íbúa. Tækifærið er núna, settu X við M þann 16. maí.
Höfundur býður sig fram í 3. sæti á lista Miðflokksinns í Kópavogi fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar.
