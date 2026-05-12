Allar götur frá árinu 2015 hefur Reykjavíkurborg borið ábyrgð á rekstri skiptistöðvarinnar í Mjódd og á þessu kjörtímabili hafa málefni skiptistöðvarinnar verið mér hugleikin, til dæmis hef ég ritað margar greinar um efnið, meðal annars þessar tvær:
Undirskriftarlistinn: „Öryggisgæslu í Mjódd – Hættum að Bjóða Hættunni Heim“
Í kjölfar tveggja líkamsárása á skiptistöðinni í Mjódd var hrundið af stað undirskriftarsöfnun í byrjun desember á síðasta ári. Með því að taka þátt í undirskriftarlistanum var verið að skora á Reykjavíkurborg að tryggja viðunandi og sýnilega öryggisgæslu á skiptistöðinni.
Þrátt fyrir að tæplega 600 manns hafi ritað undir áskorunina, þá tvo mánuði sem undirskriftarlistinn var virkur, var í framhaldinu ekki gripið til neinna sértækra öryggisráðstafana.
Nýjasta atvikið
Um nýjasta atvik ofbeldis á skiptistöðinni Mjódd var fjallað á visir.is, mánudaginn 11. maí:
Miðað við þessa frétt og þær viðbótarupplýsingar sem ég hef aflað mér, þá var skiptistöðin í Mjódd nánast full af farþegum síðastliðið fimmtudagskvöld, 7. maí. Í kjölfar orðahnippinga á milli konu á fimmtugsaldri og ungmenna, í einu horni skiptistöðvarinnar, gripu ungmennin til þess ráðs að rífa í hár konunnar og láta högg og spörk dynja á henni.
Töluvert magn af upptökum eru til af atburðarrásinni. Lögreglan hefur þær undir höndum.
Öll kurl eru ekki komin til grafar um hverjar afleiðingar ofbeldisins kunna að verða fyrir fórnarlambið en ástæða er til að ætla að þær verði töluverðar, bæði andlega og líkamlega.
Ákall um breytingar
Sú krafa er sanngjörn að öryggisgæsla skiptistöðvarinnar verði færð í viðunandi horf, líkt og meðframbjóðandi minn í Miðflokknum, Lárus Blöndal Sigurðsson, ræddi um í grein sinni á visir.is, 9. maí síðastliðinn:
„Miðflokkurinn mun sjá til þess að öryggisgæslu verði án tafar komið á við skiptistöðina í Mjódd, komist hann til áhrifa í kosningunum 16. maí.“
Höfundur er lögfræðingur og er í 5. sæti Miðflokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar 16. maí.
