Um helgina voru glæsileg kvennakvöld HK og Breiðabliks haldin í Smáranum og í Kórnum. Öll umgjörð, skipulag og skemmtun var hreint aðdáunarverð í alla staði. Á þeim árum sem ég var formaður Íþrótta- og tómstundaráðs Kópavogs sótti ég þessi félög oftar heim. Þá stunduðu börnin mín íþróttir í þeim báðum og ég gengdi trúnaðarstöðum hjá Breiðablik, sem varaformaður frjálsíþróttadeildar og formaður skíðadeildar og stundaði reyndar knattspyrnu með HK-mömmum við mis góðan árangur.
Kópavogur er næst stærsta sveitarfélag landsins og það skiptir íbúana mjög miklu máli að í bæjarfélaginu blómstri öflugt íþrótta- og tómstundastarf. Ég dáðist að því hvað þessi hluti félagsstarfsins að halda kvennakvöld var vel undirbúinn, framkvæmt með mikilli reisn og glæsibrag. Það er gaman að koma á slíkar samkomur og tilgangurinn er auðvitað líka að skapa vettvang mæðra barnanna í félögunum til að koma saman og kynnast betur. Allt leiðir þetta til öflugra félagsstarfs til hagsbóta fyrir börnin og fjölskyldur þeirra.
Þessar staðreyndir leiða huga minn líka að því hvað stuðningur stjórnenda bæjarins skiptir öll íþrótta- og tómstundafélög miklu máli. Fullnægjandi aðstaða til ástundunar þarf að vera til staðar og gerð að þörfum viðkomandi íþróttagreinar eða tómstundar. Mikil sjálfboðavinna fer fram í félögunum og mér finnst mikilvægt að starfið sé metið að verðleikum og að sveitarfélagið kappkosti að létta bæði félögunum og fjölskyldum verkið þannig að sem flestir geti tekið þátt og félögin geti sinnt starfi sínu vel.
Því hvað er mikilvægara, en að börn og ungmenni leggi stund á íþrótt- eða tómstund og öðlist þar með aukið hreysti og leggi grunn að betri heilsu til æviloka. Lýðheilsa Kópavogsbúa byggir á starfi þessara félaga.
Miðflokkurinn í Kópavogi vill veg og vanda íþrótta- og tómstundafélaga sem mestan. Við teljum að augu stjórnenda Kópavogs þurfi alltaf að vera á boltanum, þ.e. á endurbótum og uppbyggingu. Við viljum fjölgreinapassa, öflugan frístundabíl og góða æfingatíma sem skipulagðir eru í samræmi við stundaskrár.
Börnin okkar eru framtíðin. Þess vegna skulum við forgangsraða framkvæmdum; við nýja stúku fyrir HK, við húsnæði fyrir siglingafélagið ÝMI, við aðstöðu fyrir GERPLU, við flóðlýsingu fyrir BREIÐABLIK og við byggingu sundlaugar í KÓRNUM.
Hjá Miðflokknum í Kópavogi er fólk sem hefur þekkingu og reynslu sem skipta mun bæjarfélagið máli. Við stöndum við það sem við segjumst ætla að gera. Ég hvet þig til að setja X við M í komandi kosningum.
Höfundur er uppeldis-, menntunar- og lýðheilsufræðingur og skipar 7. sæti í lista Miðflokksins í Kópavogi.
