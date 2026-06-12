Ég átti leið um höfnina í Grindavík í gær hvar verið var að skipa upp úr flutningaskipi 1500 tonnum af salti fyrir saltfiskvinnslu Vísis hvar enga uppgjöf er að finna. Vinnslan hefur verið á fullum afköstum frá því á vordögum ársins 2024 og ekkert annað á teikniborðinu á þeim bænum en fulla ferð áfram.
Það verður að teljast ansi magnað að fyrirtæki eins og Vísir megi vinna á fullum afköstum alla daga, þess vegna allan sólarhringinn ef því væri skipta án nokkurra afskipta yfirvaldsins.
Þegar hinsvegar kemur að fólkinu sem mannar þessa vinnslu þá horfa hlutirnir öðruvísi við varðandi það að vera á staðnum til taks.
Til útskýringar áður en lengra er haldið.
Skuggafyrirtæki ríkisins Þórkatla hefur keypt um það bil 80% af 1200 íbúðareiningum í bænum sem gerir um 950 keyptar einingar.
Eftir standa um 250 íbúðaeiningar sem ekki voru seldar af hinum ýmsu ástæðum.
Það sem hér fer á eftir er ekki lygasaga þó hún sé lyginni líkust.
Það starfsfólk sem vinnur hjá Vísi og á eða leigir einhverja af þessum 250 íbúðum sem ekki eru í eigu Þórkötlu getur verið til staðar 24 tíma sólarhringsins allt árið um kring án nokkurra vandkvæða annarra en kannski þeirra að vinna bug á valkvíða um í hvaða sokkum skuli klæðast að morgni dags.
Svo komum við að því starfsfólki sem gerði Hollvinasamning með gistiákvæði við Þórkötlu. Þetta er fólk sem gekk að þessum samningum í góðri trú til að aðlaga og finna sig aftur í "sínum" eignum á ný.
Þessi hópur mun ekki eftir 1. september geta verið til taks á staðnum alla daga mánaðarins.
Þar komum við að lygasöguhlutanum.
Það er nefnilega þannig að innan skuggafyrirtækis ríkisins fundu menn það út að það væri bara öruggt að dvelja í bænum í 12 daga í senn eftir 1. september og tilkynna ber hvaða daga fólk hyggst dvelja.
Ótrúlegt en satt!
Hvar er jafnræðisreglan?
Þetta minnir óþægilega mikið á þegar skammtað var aðgengi að bænum á sínum tíma og fundin út einhver tala fyrir þá sem dvelja máttu í bænum hverju sinni til að sækja sitt hafurtask.
Ef eitthvað hefur skvett góðri gusu af olíu á baráttubál okkar Grindvíkinga er það nákvæmlega þetta útspil ríkisins.
Þetta er til umræðu um allan bæ og í öllu samfélagi okkar Grindvíkinga.
Í þessari umræðu hvar sem hún fer fram, er "óvinur númer eitt" ríkisstjórnin með Forsætisráðherra Kristrúnu Frostadóttur í fararbroddi.
Ég þykist nú vita án þess að þekkja Forsætisráðherra nokkuð að hún sé hin vænsta manneskja, bráðgáfuð og klár.
Þess vegna velti ég því fyrir mér hvort hún viti hvernig okkur Grindvíkingum líður með svona útspil? Vill hún hafa þetta svona?
Þar sem að sérfræðingar skuggafyrirtækis ríkisins eru svona afburðaklárir að finna út að öruggt sé fyrir okkur að dvelja 12 daga í mánuði í húsunum fyndist mér að í stað þess að láta okkur fáfróðan pöpulinn velja dagana, þá myndu þeir velja þá fyrir okkur þar sem við Grindvíkingar höfum enga þekkingu á þessu né berum nokkurt skynbragð á umhverfi okkar.
Það gera hinsvegar þessir fjarvinnusérfræðingar okkur öllum fremur.
Það hebbði ég nú haldið...
Höfundur er verkstjóri og Grindvíkingur.
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