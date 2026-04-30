Tækni með tilgang Einar Stefánsson skrifar 30. apríl 2026 10:20 Það er engu líkara en að lausnin á mörgum vandamálum sé að búa til app. Ef eitthvað er óþægilegt, hægvirkt eða pirrandi, þá er oftar enn ekki gripið til þess ráðs að búa til app. Búa til stafrænt svar við vandanum og koma því rakleiðis í vasann hjá fólki. Enn ein viðbótin í app-kraðakið. Enn eitt appið sem sogar til sín og geymir upplýsingar um þig. Enn eitt appið sem þú notar einu sinni og svo aldrei aftur. Þetta app sem átti að einfalda lífið gerði það í raun flóknara.“Nearly 1 in 4 people abandon mobile apps after only one use.” — Tech Crunch, 2026 Tæknivæðing gerir fyrirtækjum kleift að taka þjónustu sína og henda henni í fang viðskiptavina í viðleitni til að einfalda markmið og ferla. En viðskiptavinurinn er sjaldnast sérfræðingur um starfsemina og hefur takmarkaða getu til að afgreiða sig sjálfur. Ef notandinn þarf að eyða meiri tíma og hugarorku í þjónustuna en áður þá er eitthvað á skjön. Mikið vill meira Við þróun stafrænna lausna hefur verið rík tilhneigingin að bjóða upp á fleiri eiginleika, fleiri tilkynningar, meiri skjátíma og vefja fólki inn í stafrænan hliðarveruleika. Og þá er auðvelt að gleyma að fólk er ekki mælikvarði. Fólk er fólk. En ef við mælum árangur og metum tilgang út frá því hvort daglegt líf batni raun. Hvort ferlar verði einfaldari, biðtími minnki og færri skref séu nauðsynleg. Hvort fólki líði betur með þjónustuna. Hvort sá tími sem sparast skili bættum lífsgæðum og betra starfsumhverfi. Ef svarið er já, þá erum við að gera eitthvað rétt. Stafræn þróun á að gera þjónustu eins einfalda, þægilega og skilvirka og hægt er. Góð stafræn hönnun er ósýnileg. Þegar vel tekst til á tæknin að vera ósýnileg. Hún á að einfalda hið daglega amstur en ekki flækja. Að búa til tækni með tilgang er viðhorf. Að spyrja fyrst: Af hverju erum við að gera þetta? Hverju á þetta að breyta? Hver græðir á því og hvernig? Og jafn mikilvægt: Hvað skiljum við eftir okkur? Hvaða vandamál þarf ég að leysa, í einni setningu? Ef þú getur ekki sagt það skýrt, þá er lausnin líklega ekki augljós heldur. Hversu algengt er þetta vandamál? Ef þetta er sjaldgæft vandamál, þá þarf lausnin að vera enn einfaldari. Annars mun enginn muna hvernig hún virkar. Hvað er einfaldasta mögulega leiðin til að leysa kjarnavandamálið? Stundum er það vefur. Stundum er það SMS. Stundum er það einfaldlega betra ferli. Stundum er það ekki ný tækni, heldur betri þjónusta.Tækni er ekki markmið, hún er leið. Ef við höfum þetta að leiðarljósi þá batna gæði, pirringur minnkar, og það sem við smíðum verður ekki bara nothæft í dag, heldur nær að vaxa með okkur inn í framtíðina.Ef tæknin eykur fjarlægð frá hinu mannlega, frekar en að hlúa að því, er hún á villigötum.Búum til tækni með tilgang. Höfundur er markaðsstjóri hjá hugbúnaðarhúsinu Reon 