Þátttaka er lykilhugtak þegar rýnt er í reynslu fatlaðs fólks enda vísar fötlun til þess þegar fólk með skerðingar nær ekki að taka þátt á ólíkum sviðum samfélagsins vegna ýmiss konar hindrana. Þetta kemur skýrt fram í formálsorðum Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (SRFF) þar sem segir: „… hugtakið fötlun þróast og verður til í samspili fólks með skerðingar og umhverfis og viðhorfa sem hindra fulla og árangursríka samfélagslega þátttöku til jafns við aðra.“ Þannig er sjónum beint að efnislegum, efnahagslegum, menningar- og stofnanabundnum hindrunum, sem skapa og viðhalda fötlun og torvelda fötluðu fólki að lifa góðu lífi.
Hugtakið „inngilding“ er óðum að ryðja sér til rúms sem þýðing á enska hugtakinu „inclusion“ en áður var orðalagið „án aðgreiningar“ yfirleitt notað í íslensku samhengi. Hugtakið vísar til samfélags sem tekur mið af margbreytileikanum og kemur til móts við hann, þannig að tækifæri og þátttaka séu í boði fyrir fjölbreytilegan hóp fólks og á forsendum hvers og eins. Inngilding gerir þar af leiðandi kröfu um að skipulag og samfélagsgerð hafi fjölbreytileika að leiðarljósi og taki mið af honum í stefnumörkun og framkvæmd.
Þann 12. nóvember 2025 var SRFF loks lögfestur hér á landi. Þriðja grein samningsins fjallar um meginreglur hans, m.a. virðingu fyrir eðlislægri reisn og sjálfræði einstaklinga, bann við mismunun, fulla og árangursríka þátttöku í samfélaginu án aðgreiningar, viðurkenningu á fötluðu fólki sem hluta af mannlegum margbreytileika, jöfn tækifæri og aðgengi. Með fullgildingu og lögfestingu SRFF skuldbatt íslenska ríkið sig til að tryggja rétt fatlaðra barna til menntunar án aðgreiningar. Gagnrýni mennta- og barnamálaráðherra á skóla án aðgreiningar og þar með inngildingu í skólastarfi vekur því athygli og í henni felst ákveðin þversögn. Vissulega hefur innleiðing inngildingar reynst áskorun en færa má rök fyrir því að það tengist kerfislægum vanda, svo sem skorti á starfsfólki, þekkingu og fjármagni og pólitískum vilja. Mikilvægt er að tryggja aðgengi að nauðsynlegri þekkingu og önnur úrræði til að koma til móts við flóknar og fjölbreyttar þarfir nemenda, í takt við alþjóðlegar skuldbindingar og yfirlýsta stefnu. Jafnframt er vert að rýna í menningu og viðhorf, t.d. hvernig menntun og skólastarfi hefur hugsanlega verið þröngvað inn í ákveðið mót þar sem skilvirkni og mælanlegur árangur eru í brennidepli. Í slíku umhverfi er lítið rými fyrir margbreytileikann og hætt við að litið sé á fatlaða nemendur sem vandamál og hindrun en ekki fullgilda þátttakendur. Brýnt er að standa þannig að málum að hægt sé að fylgja inngildingarstefnunni eftir í reynd. Til að svo megi verða þarf stuðning við fagfólk, skólastarf og skýran pólitískan vilja til að forgangsraða mannréttindum og jafnrétti til náms.
Höfundur er prófessor í fötlunarfræði við Háskóla Íslands.
