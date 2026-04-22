Árangur á vakt Framsóknar í Suðurnesjabæ Anton Guðmundsson skrifar 22. apríl 2026 12:32 Það gerist ekkert af sjálfu sér. Þessi einföldu sannindi þekkjum við öll sem búum í litlu samfélagi. Hér skiptir framlag hvers og eins máli – fyrir okkur sjálf, fyrir umhverfið og fyrir samfélagið í heild. Árangur verður ekki til af tilviljun, hann byggist á samvinnu, ábyrgð og skýrri sýn á verkefnið. Ég veit hvað þarf til að ná árangri. Frá því ég tók sæti í bæjarstjórn Suðurnesjabæjar fyrir fjórum árum hef ég unnið af fullum krafti að málefnum sveitarfélagsins. Ég hef beitt mér markvisst gagnvart ríkinu, staðið vörð um hagsmuni íbúa og lagt mig fram um að tryggja að rödd samfélagsins heyrist. Það skiptir máli að vera bæði ákveðinn og heiðarlegur í störfum sínum – hvort sem verkefnin eru stór eða smá. Eitt skýrt dæmi um þetta er heilsugæslan í Suðurnesjabæ. Hún var lengi á óskalistanum hjá bæjaryfirvöldum en er nú loksins orðin að veruleika. Það verkefni raungerðist á vakt B-lista Framsóknar, sem sat í meirihluta fyrri hluta kjörtímabilsins á árunum 2022–2024. Það gerðist ekki af sjálfu sér heldur með markvissri vinnu, samstöðu og eftirfylgni, auk góðra samtala við Willum Þór Þórsson, þáverandi heilbrigðisráðherra. Þetta er árangur sem skiptir raunverulegu máli fyrir íbúa og bætir lífsgæði okkar allra. Slík verkefni sýna hvað er hægt þegar vilji og verk fara saman. En við megum ekki staldra við. Það er enn margt sem þarf að gera til að efla samfélagið okkar enn frekar, styrkja innviði og skapa tækifæri til framtíðar. Ég vil halda áfram að vinna fyrir þig og samfélagið okkar. Með áframhaldandi krafti, festu og heilindum getum við byggt á þeim árangri sem þegar hefur náðst og haldið áfram að þróa bæinn okkar til hins betra. Við í B-listanum óskum eftir þínum stuðningi í komandi kosningum svo við getum haldið áfram að vinna samfélaginu til heilla. Setjum X við B þann 16. maí.Árangur áfram – ekkert stopp. Höfundur er oddviti Framsóknar og óháðra í Suðurnesjabæ. 