„Margir sem töldu þetta vera galin skipti fyrir rúmu ári síðan" Ágúst Orri Arnarson skrifar 10. apríl 2026 07:01 Viggó Kristjánsson sér ekki eftir því núna að hafa farið til Erlangen. Vísir/Vilhelm Viggó Kristjánsson afsannaði allar efasemdir sem fólk hafði um félagaskipti hans til Erlangen í fyrra. Honum hefur gengið vel hjá liðinu og hann hefði vel getað hugsað sér að vera þar áfram næstu ár en gat ekki sagt nei þegar stórliðið Flensburg vildi fá hann. Eftir heilan áratug í atvinnumennsku og nokkuð mikið flakk milli félaga má segja að með félagskiptunum til Flensburg sé Viggó á leið upp í efstu hillu handboltans. „Flensburg er búið að vera á toppnum síðustu ár eða allavega alltaf meðal efstu liða. Þetta er eitt af bestu liðum Evrópu, engin spurning. Hjá Flensburg eru markmiðin alltaf að vinna alla titla, alveg eins og hjá Magdeburg, Berlin eða Kiel. Það er alls ekki óraunhæft, við verðum með gott lið og ég ætla að leggja mitt á vogarskálarnar." Viggó yfirgefur Erlangen sem ein af hetjum félagsins eftir að hafa bjargað liðinu frá falli í lokaleiknum í fyrra. Félagið er svo ánægt með hann að það hafnaði tilboði frá Flensburg og ákvað að fullnýta samninginn við Viggó út tímabilið 2027 áður en honum verður hleypt burt. Viggó er marka- og stoðsendingahæstur hjá Erlangen á þessu tímabili og liðið er ekki í sömu fallbaráttu og síðasta vor. erlangen En það voru ekki allir vissir um það þegar Viggó fór til fallbaráttuliðsins Erlangen á sínum tíma að þetta væri rétt skref. „Já það er rétt, það voru margir sem töldu þetta vera galin skipti fyrir rúmu ári síðan. Út á við leit það kannski þannig út en þeir tóku vel við mér hérna frá fyrsta degi og sem betur fer náði ég líka að bakka það upp með góðri frammistöðu á vellinum. Við höfum ekki haft yfir neinu að kvarta hérna og það kom alveg til greina að vera hérna næstu árin. En þegar tilboð frá Flensburg kom þá kitlaði það of mikið, að prófa það og sanna sig þar." Fjallað var um félagaskipti Viggós í Sportpakka Sýnar í gærkvöldi. Innslagið má sjá í spilaranum að ofan. Þýski handboltinn